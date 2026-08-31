Украина нашла способ противостоять реактивным Шахедам

Мобильная огневая группа. Фото: Патрульная полиция

Народный депутат Марьян Заблоцкий заявил, что Украине удалось найти проверенную и относительно недорогую концепцию противодействия реактивным "Шахедам". По его словам, американские доноры уже выделили средства на создание первых образцов, адаптированных к украинским условиям. Если всё пойдёт по плану, новые средства могут начать сбивать такие дроны уже через несколько недель.

Об этом Марьян Заблоцкий сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Как Украина планирует противодействовать реактивным "Шахедам"

По словам Заблоцкого, разработчикам удалось найти концепцию средств противодействия реактивным беспилотникам, которая уже была апробирована и может оказаться относительно недорогой.

Для создания первых образцов удалось привлечь финансирование от американских доноров. Новые решения должны быть адаптированы к украинским условиям и конкретным задачам.

В то же время депутат пока не раскрывает подробностей разработки, чтобы не помешать работе.

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Он также заявил, что быстро профинансировать нестандартные оборонные решения за счет государственного бюджета пока сложно из-за бюрократии и действующей системы контроля.

По словам Заблоцкого, чиновники могут избегать финансирования нестандартных решений из-за рисков ответственности, даже если такие разработки потенциально могут быстро дать результат. Именно поэтому сейчас, по его словам, приходится искать иностранных доноров для финансирования необходимых Украине оборонных разработок.

Как писали Новини.LIVE, Украина уже испытала четыре потенциальных перехватчика, способных сбивать российские реактивные "Шахеды". По словам министра обороны Евгения Хмары, все разработки прошли полевые испытания. Следующим шагом станет их усовершенствование и наращивание производства до тысяч единиц.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия массированно атакует Украину "Шахедами", чтобы создать для своих избирателей картинку якобы успехов перед выборами в Госдуму. По словам главы Офиса президента Кирилла Буданова, на фронте у россиян нет значительных побед, поэтому они продолжают террор против гражданского населения. В то же время Силы обороны работают над модернизацией противовоздушной обороны и новыми способами противодействия атакам дронов.