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Головна Новини дня Експерт: за добу РФ може випускати понад 100 реактивних дронів

Експерт: за добу РФ може випускати понад 100 реактивних дронів

Ua ru
30 серпня 2026 10:24
Ексклюзив
Експерт: Росія випускає понад 100 реактивних дронів за добу
Дрон типу Shahed. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Експерт з авіації Валерій Романенко розповів, що за добу російські окупанти можуть випускати понад 100 реактивних дронів по Україні. Сили протиповітряної оборони ефективно нейтралізують загрозу.

Про це Валерій Романенко ексклюзивно повідомив в ефірі Вечір.LIVE.

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Загроза реактивних дронів

Романенко зазначив, що нещодавно Росія запускала по Україні 140 дронів, серед яких 100 були з реактивними двигунами. Загалом сили ППО збили 120 цілей

Що відомо про реактивні дрони

Росія розширює застосування реактивних ударних БпЛА типу "Герань", створених на основі безпілотників іранського походження. Зокрема, "Герань-3" вважають російською версією реактивного Shahed-238, яка завдяки іншому типу двигуна здатна розвивати вищу швидкість, ніж звичайні "Шахеди".

Головна відмінність реактивних БпЛА — вища швидкість польоту, через що в української ППО залишається менше часу для їхнього виявлення та перехоплення. Саме тому Росія дедалі активніше застосовує такі дрони під час ударів.

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Водночас "Герань-3" не є остаточною версією цієї лінійки. Українська розвідка повідомляла про припинення її виробництва, тоді як Росія переходить до новіших модифікацій.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 29 серпня Росія запускала по Україні ракети та дрони, серед яких реактивні. Сили ППО збили 233 цілей.

А 28 серпня російські окупанти знищили лікеро-горілчаний завод "Хортиця" у Запоріжжі, який входить до групи Global Spirits. Підприємство не підлягає відновленню.

війна Україна обстріли дрони Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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