Експерт: Росія випускає понад 100 реактивних дронів за добу

Експерт: за добу РФ може випускати понад 100 реактивних дронів
Експерт з авіації Валерій Романенко розповів, що за добу російські окупанти можуть випускати понад 100 реактивних дронів по Україні. Сили протиповітряної оборони ефективно нейтралізують загрозу.
Про це Валерій Романенко ексклюзивно повідомив в ефірі Вечір.LIVE.
Загроза реактивних дронів
Романенко зазначив, що нещодавно Росія запускала по Україні 140 дронів, серед яких 100 були з реактивними двигунами. Загалом сили ППО збили 120 цілей.
Що відомо про реактивні дрони
Росія розширює застосування реактивних ударних БпЛА типу "Герань", створених на основі безпілотників іранського походження. Зокрема, "Герань-3" вважають російською версією реактивного Shahed-238, яка завдяки іншому типу двигуна здатна розвивати вищу швидкість, ніж звичайні "Шахеди".
Головна відмінність реактивних БпЛА — вища швидкість польоту, через що в української ППО залишається менше часу для їхнього виявлення та перехоплення. Саме тому Росія дедалі активніше застосовує такі дрони під час ударів.
Водночас "Герань-3" не є остаточною версією цієї лінійки. Українська розвідка повідомляла про припинення її виробництва, тоді як Росія переходить до новіших модифікацій.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 29 серпня Росія запускала по Україні ракети та дрони, серед яких реактивні. Сили ППО збили 233 цілей.
А 28 серпня російські окупанти знищили лікеро-горілчаний завод "Хортиця" у Запоріжжі, який входить до групи Global Spirits. Підприємство не підлягає відновленню.