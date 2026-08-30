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Главная Новости дня Эксперт: за сутки РФ может выпускать более 100 реактивных дронов

Эксперт: за сутки РФ может выпускать более 100 реактивных дронов

Ua ru
30 августа 2026 10:24
Эксклюзив
Эксперт: Россия выпускает более 100 реактивных дронов в сутки
Дрон типа Shahed. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Эксперт по авиации Валерий Романенко рассказал, что за сутки российские оккупанты могут запускать более 100 реактивных дронов по Украине. Силы противовоздушной обороны эффективно нейтрализуют эту угрозу.

Об этом Валерий Романенко эксклюзивно сообщил в эфире Вечір.LIVE.

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Угроза реактивных дронов

Романенко отметил, что недавно Россия запустила по Украине 140 дронов, среди которых 100 были с реактивными двигателями. Всего силы ПВО сбили 120 целей.

Что известно о реактивных дронах

Россия расширяет применение реактивных ударных БпЛА типа "Герань", созданных на основе беспилотников иранского происхождения. В частности, "Герань-3" считают российской версией реактивного Shahed-238, которая благодаря другому типу двигателя способна развивать более высокую скорость, чем обычные "Шахеды".

Главное отличие реактивных БпЛА — более высокая скорость полета, из-за чего у украинской ПВО остаётся меньше времени на их обнаружение и перехват. Именно поэтому Россия все активнее применяет такие дроны при нанесении ударов.

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В то же время "Герань-3" не является окончательной версией этой линейки. Украинская разведка сообщала о прекращении ее производства, в то время как Россия переходит к более новым модификациям.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 29 августа Россия запускала по Украине ракеты и дроны, в том числе реактивные. Силы ПВО сбили 233 цели.

А 28 августа российские оккупанты уничтожили ликероводочный завод "Хортица" в Запорожье, входящий в группу Global Spirits. Предприятие не подлежит восстановлению.

война Украина обстрелы дроны Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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