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Главная Новости дня Эксперт: реактивные дроны РФ по сложности перехвата схожи с ракетами

Эксперт: реактивные дроны РФ по сложности перехвата схожи с ракетами

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 13:22
Реактивные дроны РФ: эксперт объяснил, в чём заключается угроза для ПВО Украины
Российская атака с использованием дронов на Киев. Иллюстративное фото: Reuters

Россия продолжает разрабатывать реактивные ударные беспилотники, которые по сложности обнаружения и перехвата уже можно сравнивать с крылатыми ракетами. Враг пытается сделать такие дроны более эффективными для обхода украинской противовоздушной обороны.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

Россия совершенствует ударные беспилотники

По словам эксперта, российские войска продолжают модернизировать средства воздушного нападения, в частности создают реактивные дроны на базе ударных беспилотников.

Богдан Долинце отметил, что по уровню сложности обнаружения, перехвата и противодействия такие беспилотники уже можно сравнивать с обычными крылатыми ракетами.

"Фактически можно констатировать, что эти платформы по сложности обнаружения, перехвата и противодействия сопоставимы с обычными крылатыми ракетами", — отметил эксперт.

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Он также рассказал, что российские военные пытаются прокладывать маршруты полета таких целей через населенные пункты. Это делается для того, чтобы затруднить работу систем противовоздушной обороны и повысить шансы беспилотников достичь целей.

По словам специалиста, Россия применяет различные тактики, чтобы повысить шансы своих средств поражения на преодоление украинской обороны во время атак.

"Враг использует все доступные средства, чтобы обеспечить "выживание" своих средств поражения, в частности за счет пролетов над населенными пунктами", — отметил эксперт.

Новини.LIVE сообщали, что начиная с вечера 30 июля и в течение ночи 31 июля российские войска осуществили массированную атаку ударными беспилотниками. Всего враг запустил по территории Украины 255 дронов.

Новини.LIVE писали, что президент Владимир Зеленский подчеркнул: из-за динамичных изменений на фронте Украина должна оперативно развивать военные технологии и приспосабливаться к новым условиям. По его словам, технологическое превосходство является одним из ключевых факторов сохранения жизней украинских защитников.

дроны война в Украине прямой эфир Новини.LIVE
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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