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Главная Новости дня Не все дроны удалось уничтожить: в ВВС ВСУ обнародовали отчет за сутки

Не все дроны удалось уничтожить: в ВВС ВСУ обнародовали отчет за сутки

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Дата публикации 31 июля 2026 09:03
Массированный налет БпЛА на Украину: какие дроны запустила Россия за сутки
Военный целится. Фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на утро пятницы, 31 июля, Силы обороны сбили 195 из 255 запущенных дронов, среди которых были не только ударные «Шахеды», но и беспилотники «Гербера», «Италмас» и имитационные аппараты «Пародия». В то же время стало известно о нескольких случаях попаданий и падения обломков беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Новини.LIVE.

Россия применила дроны против Украины в ночь на 31 июля

Начиная с 18:00 30 июля и в течение ночи 31 июля российская армия осуществила массовый запуск беспилотных летательных аппаратов. Всего россияне выпустили по украинским регионам 255 дронов. Среди них зафиксированы ударные аппараты типа «Shahed», в частности их реактивные модификации, а также дроны «Гербера», «Италмас» и специальные беспилотники-имитаторы «Пародия».

По состоянию на 08:00 утра подразделениям Сил обороны Украины удалось сбить или подавить 195 вражеских целей.

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Статистика сбитых целей по состоянию на 31 июля. Фото: Воздушные силы ВСУ

Запуски осуществлялись сразу с нескольких направлений. Враг использовал площадки на территории России, в частности в городах Курске и Орле. Кроме того, взлет дронов происходил с временно оккупированных украинских территорий, таких как Гвардейское в Автономной Республике Крым и Донецкая область.

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Несмотря на активную работу противовоздушной обороны, избежать последствий на земле не удалось. Военные подтвердили попадание 22 ударных беспилотников, которые нанесли ущерб в 14 различных точках. Кроме того, ещё в четырёх точках зафиксировано падение обломков сбитых аппаратов.

На данный момент воздушная атака не завершена. Вражеские дроны продолжают движение в украинском воздушном пространстве, поэтому военное командование призывает граждан оставаться в укрытиях и строго соблюдать правила безопасности до официального отбоя тревоги.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, российская армия возобновила использование северокорейских баллистических ракет для ударов по украинским городам после паузы, длившейся с августа. По словам президента Владимира Зеленского, во время масштабной ночной атаки одна из таких ракет в Криворожье уничтожила семью из пяти человек, а в целом по стране число жертв достигло как минимум девяти человек.

В связи с этим украинский президент Владимир Зеленский срочно обратился к США с просьбой предоставить крупную партию систем ПВО и оперативно передать триста ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, чтобы защитить страну в зимний период. На это президент США Дональд Трамп ответил, что пока не определился, разрешит ли он Украине самостоятельно производить зенитные ракеты Patriot, подчеркнув необходимость осторожного подхода к этому вопросу.

обстрелы ПВО дроны Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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