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Главная Новости дня Россия уничтожила ликероводочный завод Хортица в Запорожье

Россия уничтожила ликероводочный завод Хортица в Запорожье

Ua ru
28 августа 2026 15:07
РФ уничтожила завод Хортица в Запорожье 28 августа: предприятие восстановить невозможно
Последствия российского удара по заводу "Хортица". Фото: пресс-служба Global Spirits

Российские оккупанты в пятницу, 28 августа, нанесли удар по ликероводочному заводу "Хортица" в Запорожье. Он входит в группу Global Spirits. В результате атаки завод не подлежит восстановлению.

Об этом сообщила пресс-служба Global Spirits для NV Бизнес, передает Новини.LIVE.

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РФ уничтожила завод "Хортица"

Всего зафиксировано четыре попадания по заводу. Пожар, возникший после атаки, продолжался не менее трех часов. В Global Spirits сообщили, что предприятие не подлежит восстановлению.

"Часть продукции сгорела полностью, часть — оплавилась и подлежит утилизации", — добавляют там.

В результате компания потеряла около 3-4 миллионов бутылок продукции, за которые уже был уплачен акцизный налог.

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Кроме того, в компании сообщили, что из-за российского обстрела Киевской области в ночь на 19 июля был полностью разрушен главный склад предприятия. По предварительным подсчетам, нанесенный ущерб превышает 100 миллионов гривен.

Ликеро-водочный завод "Хортица" является одним из ключевых производственных активов холдинга Global Spirits. Предприятие было спроектировано в соответствии со специальной технологической концепцией и оснащено оборудованием ведущих мировых производителей. Производство водки «Хортица» на заводе началось в декабре 2003 года.

Предприятие также выпускало продукцию других брендов Global Spirits — "Мороша", "Первак", "Медовая", "Пшеничная слеза" и Gold Ukraine.

Как писали Новини.LIVE, 28 августа российские оккупанты уничтожили последний торговый центр "Эпицентр" в Запорожье. В результате обстрела есть раненые и произошел масштабный пожар.

Кроме того, в Военно-воздушных силах ВСУ сообщали, что этой ночью силы ПВО Украины отразили налет более 160 российских дронов. Всего удалось уничтожить 137 целей.

алкоголь война завод Запорожье обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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