28 августа россияне уничтожили последний "Эпицентр" в Запорожье

Повреждения торгового центра "Эпицентр" в Запорожье в результате атаки 28 августа. Фото: Запорожская ОГА

В Запорожье после российского обстрела горит последний, до недавнего времени еще действовавший торговый центр "Эпицентр". Дым от пожара охватил различные районы города. В результате атаки пострадали как минимум четверо местных жителей, однако угрозы их жизни пока нет.

Об этом в эфире Ранок.LIVE эксклюзивно рассказал пресс-секретарь Запорожской ОГА Александр Коваленко.

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Россия уничтожила последний действующий "Эпицентр" в Запорожье

Во время утреннего нападения на Запорожье российские войска нанесли удар по торговому центру "Эпицентр", ранив четырех человек. Как сообщил пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко в эфире программы "Ранок.LIVE", разрушенный сегодня гипермаркет оставался последним объектом сети, который еще работал в городе.

На месте попадания до сих пор продолжается ликвидация масштабного возгорания. Тушение огня значительно затрудняется ассортиментом продукции, хранившейся в помещениях, ведь внутри вспыхнули лакокрасочные изделия, разнообразная техника и большое количество строительных материалов. Из-за этого густой чёрный дым от пожара накрыл часть города.

Пожар в ТЦ "Эпицентр". Фото: Запорожская ОГА

Эксперты смогут определить общий объем уничтоженного имущества и оценить масштабы разрушений коммерческого здания только после того, как спасатели полностью справятся с огнем. Представитель ОГА также напомнил, что несколько месяцев назад россияне уже атаковали другой "Эпицентр".

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Новини.LIVE напоминает, что в Запорожье сеть ТЦ "Эпицентр" неоднократно подвергалась российским атакам. Так, в ночь на 15 августа россияне нанесли удар беспилотниками по Запорожью. Целью врага в очередной раз тогда также стал гипермаркет "Эпицентр", а также одно из местных предприятий.

Этому предшествовала еще одна ночная атака дронов 12 августа, во время которой в городе вспыхнул масштабный пожар в здании того же "Эпицентра" и был поврежден жилой многоэтажный дом.

Руководство сети "Эпицентр" раскрыло подробности разрушений. В результате вражеского удара почти полностью, примерно на 90%, уже уничтожен крупный логистический склад, откуда по всей стране развозили продукты питания, бытовую химию и другие товары.