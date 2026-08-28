Росіяни знищили останній Епіцентр у Запоріжжі 28 серпня

Пошкодження ТЦ "Епіцентр" в Запоріжжі внаслідок атаки 28 серпня. Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі після російського обстрілу палає останній ще донедавна діючий торговельний центр "Епіцентр". Дим від пожежі накрив різні райони міста. Через атаку постраждали щонайменше четверо місцевих жителів, однак загрози їхньому життю наразі немає.

Про це в ефірі Ранок.LIVE ексклюзивно розповів речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко.

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Росія знищила останній робочий "Епіцентр" в Запоріжжі

Під час ранкової атаки на Запоріжжя російські війська поцілили у торгівельний центр "Епіцентр", поранивши чотирьох людей. Як повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко в ефірі програми "Ранок.LIVE", розбитий сьогодні гіпермаркет залишався останнім об'єктом мережі, який ще працював у місті.

На місці влучання досі триває ліквідація масштабного загоряння. Гасіння вогню ще суттєво ускладнюється складом продукції, яка зберігалася в приміщеннях, адже усередині спалахнули лакофарбові вироби, різноманітна техніка та велика кількість будівельних матеріалів. Через це густий чорний дим від пожежі накрив частину міста.

Пожежа в ТЦ "Епіцентр". Фото: Запорізька ОВА

Експерти зможуть визначити загальний обсяг знищеного майна та оцінити масштаби руйнувань комерційної будівлі лише після того, як надзвичайники повністю впораються з вогнем. Представник ОВА також нагадав, що кілька місяців тому росіяни вже атакували інший "Епіцентр".

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Новини.LIVE нагадує, що в Запоріжжі мережа ТЦ "Епіцентр" неодноразово опинялася під російськими атаками. Так у ніч на 15 серпня росіяни вдарили безпілотниками по Запоріжжю. Ціллю ворога вже вкотре тоді теж став гіпермаркет "Епіцентр", а також одне з місцевих підприємств.

Цьому передувала ще одна нічна атака дронів 12 серпня, під час якої у місті спалахнула масштабна пожежа в будівлі того ж "Епіцентру" та зазнала пошкоджень житлова багатоповерхівка.

Керівництво мережі "Епіцентр" розкрило деталі руйнувань. Внаслідок ворожого прильоту майже вщент, приблизно на 90%, уже знищено великий логістичний склад, звідки по всій країні розвозили їжу, побутову хімію та інші товари.