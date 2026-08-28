Росія обстріляла торговельний центр у Запоріжжі 28 серпня

Пожежа у ТЦ в Запоріжжі після удару РФ. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська здійснили черговий обстріл Запоріжжя, 28 серпня, поціливши по території одного з торгівельних центрів міста. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждала щонайменше одна людина, будівля ТЦ зазнала руйнувань.

Про це офіційно повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

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Росія атакувала торговий центр в Запоріжжі

Територія одного з торговельних центрів Запоріжжя вчергове стала мішенню для російських військ. Унаслідок ворожого удару комерційна будівля зазнала серйозних пошкоджень.

Пожежа внаслідок атаки. Фото: Запорізька ОВА

Про наслідки обстрілу цивільної інфраструктури поінформував голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, наразі вже відомо про наявність потерпілих. Згідно з попередньою інформацією, яку оприлюднив очільник ОВА, медичної допомоги лікарів потребує щонайменше одна людина.

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З фото та відео, які поширилися в мережі, стало відомо, що під атакою опниився гіпермаркет "Епіцентр".

Пожежа в ТЦ "Епіцентр" у Запоріжжі. Фото: кадр з відео

Новини.LIVE зазначає, що Росія веде жорстоку кампанію ударів по логістичних хабах, супермаркетам, продуктовим складам та цивільним підприємствам, які забезпечують розвезення товарів для споживачів.

Так нещодавно ворожий безпілотник атакував будівлю торговельного центру в Основ'янському районі Харкова. Відомо про трьох поранених, стан одного з потерпілих медики оцінюють як критичний.

Кілька днів тому в мережі з'явилися аерозйомки наслідків смертельного прильоту по головному ТРК Кривого Рогу, на яких видно знищені вогнем приміщення та провалені залізобетонні перекриття торгових залів. Рятувальні підрозділи й комунальні бригади вже виходять на фінальний етап розчищення території від важких уламків та аварійних блоків.

Також росіяни в ніч проти 28 серпня завдали підступного подвійного удару по логістичному терміналу "Нової пошти" та прилеглому виробництву в селі Святопетрівське, що під Києвом. Жителям найближчих районів рекомендують тримати вікна зачиненими через токсичний дим у повітрі.