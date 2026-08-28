Россия обстреляла торговый центр в Запорожье 28 августа

Пожар в ТЦ в Запорожье после удара со стороны РФ. Фото: Запорожская ОГА

Российские войска 28 августа в очередной раз обстреляли Запорожье, поразив территорию одного из торговых центров города. По предварительным данным, в результате атаки пострадал как минимум один человек, здание ТЦ было повреждено.

Об этом официально сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

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Россия атаковала торговый центр в Запорожье

Территория одного из торговых центров Запорожья в очередной раз стала мишенью для российских войск. В результате вражеского удара коммерческое здание получило серьезные повреждения.

Пожар в результате атаки. Фото: Запорожская ОВА

О последствиях обстрела гражданской инфраструктуры сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, на данный момент уже известно о наличии пострадавших. Согласно предварительной информации, обнародованной главой ОВА, медицинской помощи врачей нуждается как минимум один человек.

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Из фотографий и видео, которые распространились в сети, стало известно, что под обстрел попал гипермаркет "Эпицентр".

Пожар в ТЦ "Эпицентр" в Запорожье. Фото: кадр из видео

Новини.LIVE отмечает, что Россия ведет жестокую кампанию ударов по логистическим хабам, супермаркетам, продуктовым складам и гражданским предприятиям, обеспечивающим доставку товаров потребителям.

Так, недавно вражеский беспилотник атаковал здание торгового центра в Основянском районе Харькова. Известно о трёх раненых, состояние одного из пострадавших медики оценивают как критическое.

Несколько дней назад в сети появились аэросъемки последствий смертоносного удара по главному ТРЦ Кривого Рога, на которых видны уничтоженные огнем помещения и обрушившиеся железобетонные перекрытия торговых залов. Спасательные подразделения и коммунальные бригады уже выходят на заключительный этап расчистки территории от тяжелых обломков и аварийных блоков.

Также россияне в ночь на 28 августа нанесли коварный двойной удар по логистическому терминалу "Новой почты" и прилегающему производству в селе Святопетровское под Киевом. Жителям ближайших районов рекомендуют держать окна закрытыми из-за токсичного дыма в воздухе.