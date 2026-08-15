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Головна Новини дня РФ атакувала Епіцентр в Запоріжжю

РФ атакувала Епіцентр в Запоріжжю

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2026 03:50
Епіцентр у Запоріжжі атакувала Росія 15 серпня
Термінова новина

Росіяни в ніч проти 15 серпня атакували Запоріжжя дронами. Під ворожий удар вчергове потрапив "Епіцентр".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Запорізької ОВА.

Наслідки атаки РФ по Запоріжжю 15 серпня

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram писав, що о 02:33 для Запоріжжя була загроза застосування дронів. Приблизно через году стало відомо, що під ударом опинився торгівельний центр та підприємство.

"Ворог атакував Запоріжжя БпЛА. Поцілив по торговельному центру. Виникла пожежа. Завдав удару й по території одного з промислових підприємств", — йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється...

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Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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