У Запоріжжі понад 1000 укриттів, 628 із них міські

Укриття в Запоріжжі. Фото ілюстративне: Запорізька обласна державна адміністрація

У Запоріжжі налічується понад 1000 укриттів, з яких 628 перебувають на утриманні міста. Решта об’єктів належать іншим балансоутримувачам — підприємствам, заводам, закладам освіти та культури. Містян закликають заздалегідь перевіряти найближче укриття та маршрут до нього.

Про це повідомила виконувачка обов’язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко в ефірі Вечір.LIVE.

У Запоріжжі понад 1000 укриттів

За словами Харченко, на міській інтерактивній мапі наразі позначені 628 укриттів, які перебувають на утриманні міста.

Водночас загальна кількість укриттів у Запоріжжі перевищує тисячу. До неї входять об’єкти, за які відповідають інші балансоутримувачі — зокрема заводи, підприємства, заклади культури та освіти.

"Об'єкти, які перебувають в утриманні міста, їх 628. Але взагалі загальна кількість з іншими балансоутримувачами — там заводи, якісь підприємства, заклади культури або заклади освіти — то їх більше, їх понад 1000", — зазначила посадовиця.

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Містян закликали заздалегідь перевіряти укриття

Харченко закликала жителів Запоріжжя не чекати сигналу повітряної тривоги, щоб визначати, куди прямувати у разі небезпеки.

За її словами, мешканцям варто заздалегідь знайти найближче укриття та прокласти до нього безпечний маршрут.

Інтерактивна мапа дозволяє отримати детальну інформацію про конкретне укриття. Зокрема, можна побачити його загальну площу, кількість людей, які можуть одночасно перебувати всередині, та дані про балансоутримувача.

"Ми просимо не під час тривоги, а просто у вас заздалегідь побудувати собі найбільш прямий, безпечний маршрут до укриття, тому що інтерактивна мапа дає можливість це зробити", — пояснила вона.

Балансоутримувачі відповідають за доступ до укриттів

За словами Харченко, відповідальні особи мають забезпечувати, щоб укриття було доступним і відкритим, а також перебувало у належному санітарному стані.

"Хто безпосередньо персонально відповідальний за те, щоб укриття було доступне та відкрите, і, друге, щоб воно було в належному санітарному стані", — сказала посадовиця.

Вона також повідомила, що зараз у Запоріжжі, як і в інших громадах України, тривають перевірки укриттів. За її словами, такі перевірки необхідні, оскільки безпека людей має залишатися пріоритетом.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Запоріжжі внаслідок удару РФ виникла пожежа та було пошкоджено житловий будинок. На місці працювали відповідні служби, які ліквідовували наслідки атаки та встановлювали масштаби руйнувань.

Раніше Новини.LIVE писали, що після російського удару "Запоріжсталь" зупинила роботу, загинули працівники підприємства. Атака спричинила загибель людей та пошкодження об'єктів промислової інфраструктури.