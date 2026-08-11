Удар РФ по "Запоріжсталі": що відомо

Рятувальник. Фото: ДСНС Києва

Російські війська завдали балістичного удару по промисловому майданчику Запоріжжя. Унаслідок атаки загинули семеро працівників "Запоріжсталі", ще 21 співробітник дістав поранення.

Про це підприємство повідомило у соцмережах, передає Новини.LIVE.

"Запоріжсталь" повністю зупинила роботу

За даними підприємства, удар стався одразу після оголошення повітряної тривоги, коли працівники прямували до укриття. У "Метінвесті" заявили, що надають необхідну допомогу постраждалим та підтримку родинам загиблих.

Пост підприємства. Фото: скриншот

Атака пошкодила енергетичні підрозділи та інфраструктуру запорізьких підприємств "Метінвесту", а також основні й допоміжні потужності коксового та доменного виробництв. Роботу "Запоріжсталі" наразі повністю зупинено, інші виробничі майданчики працюють на знижених потужностях.

Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень, визначають можливості та терміни відновлення і проводять аварійно-ремонтні роботи. На знак жалоби за загиблими працівниками на підприємствах "Метінвесту" приспустили прапори. У компанії висловили співчуття родинам та близьким усіх, хто загинув унаслідок російської атаки.

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