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Головна Новини дня "Запоріжсталь" зупинила роботу після удару РФ: загинули робітники

"Запоріжсталь" зупинила роботу після удару РФ: загинули робітники

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 17:52
Удар РФ по "Запоріжсталі": що відомо
Рятувальник. Фото: ДСНС Києва

Російські війська завдали балістичного удару по промисловому майданчику Запоріжжя. Унаслідок атаки загинули семеро працівників "Запоріжсталі", ще 21 співробітник дістав поранення.

Про це підприємство повідомило у соцмережах, передає Новини.LIVE.

"Запоріжсталь" повністю зупинила роботу

За даними підприємства, удар стався одразу після оголошення повітряної тривоги, коли працівники прямували до укриття. У "Метінвесті" заявили, що надають необхідну допомогу постраждалим та підтримку родинам загиблих.

"Запоріжсталь" зупинила роботу після удару РФ: загинули робітники - фото 1
Пост підприємства. Фото: скриншот

Атака пошкодила енергетичні підрозділи та інфраструктуру запорізьких підприємств "Метінвесту", а також основні й допоміжні потужності коксового та доменного виробництв. Роботу "Запоріжсталі" наразі повністю зупинено, інші виробничі майданчики працюють на знижених потужностях.

Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень, визначають можливості та терміни відновлення і проводять аварійно-ремонтні роботи. На знак жалоби за загиблими працівниками на підприємствах "Метінвесту" приспустили прапори. У компанії висловили співчуття родинам та близьким усіх, хто загинув унаслідок російської атаки.

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Запоріжжя війна в Україні атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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