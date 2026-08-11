Нічний обстріл Запоріжжя 11 серпня: відомі наслідки

Пожежа після атаки. Фото: ДСНС Запоріжжя

Нічний масований удар 11 серпня по Запоріжжю забрав життя шістьох людей, ще майже два десятки отримали поранення. Російські війська застосували проти обласного центру ракети та керовані авіаційні бомби, суттєво пошкодивши місцеву інфраструктуру та житловий фонд.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Обстріли Запоріжжя 11 серпня та його наслідки

Російська армія здійснила масштабну комбіновану атаку на Запоріжжя, вночі 11 серпня. Для удару по мирному обласному центру супротивник одночасно застосував різне озброєння, місто обстріляли ракетами та скинули на нього керовані авіаційні бомби.

Унаслідок цього масованого обстрілу є жертви серед цивільного населення. Наразі відомо про шістьох загиблих містян. Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали ще 19 осіб. Наслідки ворожих влучань розкидані по різних локаціях міста.

Зокрема, від вибухів сильно постраждала міська забудова. Значні пошкодження отримали щонайменше чотири багатоквартирні житлові будинки. Також під удар потрапили об'єкти нежитлової інфраструктури Запоріжжя. Наразі відповідні служби працюють з наслідками атаки, а всім постраждалим людям у повному обсязі надається необхідна медична та гуманітарна допомога.

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Як повідомляли раніше Новини.LIVE, російські війська щоденно атакують Запоріжжя із застосуванням важкого озброєння. Зокрема, вранці 10 серпня росіяни завдали удару по місту керованими авіабомбами, поціливши в житлові будинки та поранивши щонайменше трьох місцевих жителів.

Вже наступної ночі, проти 11 серпня, вороже військо здійснило нову комбіновану атаку Запоріжжя балістичними ракетами та КАБами, внаслідок чого знову було пошкоджено житлові масиви, виникли збої з електропостачанням, а серед цивільного населення є нові постраждалі.