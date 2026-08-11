Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Запоріжжі через удар РФ блекаут, пожежі та пошкоджені будинки

У Запоріжжі через удар РФ блекаут, пожежі та пошкоджені будинки

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 01:21
Обстріл Запоріжжя 11 серпня - у місті блекаут, пожежі та постраждалі
Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 11 серпня атакували Запоріжжя балістикою і КАБами. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено житловий сектор, виникли проблеми зі світлом та є постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Запорізької ОВА.

Наслідки обстрілу Запоріжжя в ніч проти 11 серпня

Зауважимо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, приблизно о 00:28 військові фіксували, що в напрямку Запоріжжя летять балістичні ракети. Ще через кілька хвилин була фіксація пусків КАБів, на тлі чого у місті було чути вибухи.

Приблизно через півгодини глава Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив, що РФ завдала по місту комбінований удар та розповів про петлі наслідки.

"Пошкоджені будинки, нежитлові будівлі, є знеструмлення, виникли пожежі — такі попередні наслідки російського комбінованого удару по Запоріжжю. Екстрені служби вже працюють", — йшлося у повідомленні в Telegram о 01:01.

Читайте також:

Ще трохи пізніше він офіційно підтвердив, що по місту прилетіли саме ракети та авіабомби. Наразі відомо, що постраждали щонайменше дві людини.

Запоріжжя під ударом 11 серпня - пошкоджені будинки, постраждали люди
Пости Федорова. Фото: скриншот

Оновлено о 01:40

Федоров уточнив, що кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 9.

"Росіяни атакували промислові об'єкти та інфраструктуру. Пошкоджений гаражний кооператив та нежитлові будівлі", — йдеться у повідомленні.

Оновлено о 02:40

"П'ять людей загинули, ще 20 поранені: на жаль, збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", — уточнив Федоров.

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 10 серпня окупанти вдарили по житловим будинкам у Запоріжжі КАБами. Внаслідок обстрілу постраждали люди.

Також ми писали, що 5 серпня окупанти атакували у Запоріжжі дитячу лікарню. Через ворожі удари у будівлі були пошкоджені кілька медичних відділень.

Запоріжжя обстріли постраждалі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації