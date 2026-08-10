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Головна Новини дня У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після удару КАБами

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після удару КАБами

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Дата публікації: 10 серпня 2026 14:10
У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після удару КАБами
Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Новини.LIVE

У Запоріжжі до 24 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару керованими авіаційними бомбами. Серед них — 10-річна дитина, яка перебуває у важкому стані та була госпіталізована.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Які наслідки атаки РФ по Запоріжжю

Внаслідок удару пошкоджено п'ятиповерховий будинок, приватне домоволодіння та автомобілі. Також виникли пожежі — горіла покрівля багатоповерхівки та чотири автомобілі, проте рятувальники вже ліквідували займання.

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після удару КАБами - фото 1
Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Новини.LIVE
У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після удару КАБами - фото 2
Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Новини.LIVE

Через російську атаку без електропостачання залишилися близько 7,5 тисячі споживачів. На місці працюють аварійні бригади, які мають відновити електропостачання за умови стабільної безпекової ситуації.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину. Усі обставини атаки встановлюються.

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Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Новини.LIVE

Водночас жителів Запорізької області попередили про загрозу застосування російськими військами КАБів та активність ворожої тактичної авіації.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 5 серпня російські війська атакували дитячу лікарню в Запоріжжі. Внаслідок обстрілу були пошкоджені офтальмологічне, хірургічне та травматологічне відділення, однак серед дітей, медиків та іншого персоналу постраждалих не було.

Також Новини.LIVE писали, що під час атаки РФ у Запоріжжі 4 серпня вибухова хвиля пошкодила фасад, вікна та окремі приміщення обласної дитячої клінічної лікарні. Більшість пацієнтів і медичного персоналу на момент удару перебували в укритті.

Запоріжжя руйнування атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова
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