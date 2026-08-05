Росія завдала удару по дитячій лікарні в Запоріжжі та складу в Дніпрі

Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: ЗОВА

Увечері 4 серпня російські війська завдали удари по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі та Дніпрі. У Запоріжжі пошкодження отримала обласна дитяча клінічна лікарня, а в Дніпрі постраждав склад готової продукції компанії Millennium. За попередніми даними, в обох випадках обійшлося без постраждалих.

Під час повітряної тривоги більшість пацієнтів та медичного персоналу перебували в укритті, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

Які наслідки зафіксовано після атак

У Запорізькій обласній дитячій лікарні вибуховою хвилею було пошкоджено фасад будівлі, вікна та окремі приміщення. Частина пацієнтів, яких за медичними показаннями не можна було переміщати, залишалася в палатах під наглядом лікарів. Незважаючи на пошкодження, поранених серед дітей та співробітників медичного закладу не зафіксовано.

У Дніпрі внаслідок атаки було пошкоджено склад компанії Millennium, де зберігалася готова продукція. На підприємстві повідомили, що частина товарів втрачена, тому найближчим часом окремі позиції можуть тимчасово зникнути з полиць магазинів. При цьому ніхто з працівників не постраждав, а компанія вже розпочала відновлення пошкодженого комплексу.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, що незабаром після півночі 5 серпня російські війська атакували столицю України балістичними ракетами.

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