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Главная Новости дня Атаки РФ повредили детскую больницу в Запорожье и склад в Днепре

Атаки РФ повредили детскую больницу в Запорожье и склад в Днепре

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 01:56
Россия атаковала детскую больницу в Запорожье и склад в Днепре
Последствия атаки на Запорожье. Фото: ЗОВА

Российские войска вечером 4 августа нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Запорожье и Днепре. В Запорожье повреждения получила областная детская клиническая больница, а в Днепре пострадал склад готовой продукции компании Millennium. По предварительным данным, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Во время воздушной тревоги большинство пациентов и медицинского персонала находились в укрытии, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию.

Какие последствия зафиксированы после атак

В Запорожской областной детской больнице взрывной волной были повреждены фасад здания, окна и отдельные помещения. Часть пациентов, которых по медицинским показаниям нельзя было перемещать, оставалась в палатах под наблюдением врачей. Несмотря на повреждения, раненых среди детей и сотрудников медицинского учреждения не зафиксировано.

В Днепре в результате атаки был поврежден склад компании Millennium, где хранилась готовая продукция. На предприятии сообщили, что часть товаров утрачена, поэтому в ближайшее время отдельные позиции могут временно исчезнуть с полок магазинов. При этом никто из работников не пострадал, а компания уже начала восстановление поврежденного комплекса.

Напомним, Новини.LIVE писали, что вскоре после полуночи 5 августа российские войска атаковали баллистикой столицу Украины. 

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Также Новини.LIVE сообщали о последствиях ночной атаки Киева и повреждениях, которые получил город в результате прилетов ракет. 

Днепр Запорожье война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
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