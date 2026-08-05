Россия атаковала детскую больницу в Запорожье и склад в Днепре

Последствия атаки на Запорожье. Фото: ЗОВА

Российские войска вечером 4 августа нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Запорожье и Днепре. В Запорожье повреждения получила областная детская клиническая больница, а в Днепре пострадал склад готовой продукции компании Millennium. По предварительным данным, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Во время воздушной тревоги большинство пациентов и медицинского персонала находились в укрытии, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию.

Какие последствия зафиксированы после атак

В Запорожской областной детской больнице взрывной волной были повреждены фасад здания, окна и отдельные помещения. Часть пациентов, которых по медицинским показаниям нельзя было перемещать, оставалась в палатах под наблюдением врачей. Несмотря на повреждения, раненых среди детей и сотрудников медицинского учреждения не зафиксировано.

В Днепре в результате атаки был поврежден склад компании Millennium, где хранилась готовая продукция. На предприятии сообщили, что часть товаров утрачена, поэтому в ближайшее время отдельные позиции могут временно исчезнуть с полок магазинов. При этом никто из работников не пострадал, а компания уже начала восстановление поврежденного комплекса.

Напомним, Новини.LIVE писали, что вскоре после полуночи 5 августа российские войска атаковали баллистикой столицу Украины.

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