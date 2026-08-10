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Главная Новости дня В Запорожье увеличилось число пострадавших в результате удара КАБами

В Запорожье увеличилось число пострадавших в результате удара КАБами

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 14:10
В Запорожье возросло число пострадавших в результате удара КАБами
Последствия атаки на Запорожье. Фото: Новини.LIVE

В Запорожье число пострадавших в результате российского удара управляемыми авиационными бомбами возросло до 24 человек. Среди них — 10-летний ребенок, который находится в тяжелом состоянии и был госпитализирован.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Каковы последствия атаки РФ по Запорожью

В результате удара повреждены пятиэтажный дом, частный домовладение и автомобили. Также возникли пожары — горела крыша многоэтажки и четыре автомобиля, однако спасатели уже ликвидировали возгорание.

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Последствия атаки на Запорожье. Фото: Новини.LIVE
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Последствия атаки на Запорожье. Фото: Новини.LIVE

Из-за российского удара без электроснабжения остались около 7,5 тысячи потребителей. На месте работают аварийные бригады, которые должны восстановить электроснабжение при условии стабильной обстановки в плане безопасности.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту совершения военного преступления. Все обстоятельства атаки устанавливаются.

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Последствия атаки на Запорожье. Фото: Новини.LIVE

В то же время жителей Запорожской области предупредили об угрозе применения российскими войсками кабомов и активности вражеской тактической авиации.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 5 августа российские войска атаковали детскую больницу в Запорожье. В результате обстрела были повреждены офтальмологическое, хирургическое и травматологическое отделения, однако среди детей, медиков и другого персонала пострадавших не было.

Также Новини.LIVE писали, что во время атаки РФ в Запорожье 4 августа взрывная волна повредила фасад, окна и отдельные помещения областной детской клинической больницы. Большинство пациентов и медицинского персонала на момент удара находились в укрытии.

Запорожье разрушения атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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