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Главная Новости дня Россия обстреляла детскую больницу в Запорожье: фото последствий атаки

Россия обстреляла детскую больницу в Запорожье: фото последствий атаки

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Дата публикации 6 августа 2026 08:59
Ночью 5 августа РФ атаковала детскую больницу в Запорожье
Детская больница в Запорожье после российского обстрела в ночь на 5 августа 2026 года. Фото: Ксения Клещенко/Новини.LIVE

В среду, 5 августа, армия РФ нанесла удар по детской больнице в Запорожье. Повреждения получили офтальмологическое, хирургическое и травматологическое отделения. Жертв и раненых не было.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Ксении Клещенко сообщила медицинский директор Наталья Богуславская.

Что известно об обстреле детской больницы в Запорожье

Вказівник маршруту до укриття в дитячій лікарні в Запоріжжі
Указатель маршрута к укрытию в детской больнице в Запорожье. Фото: Ксения Клещенко/Новини.LIVE

В момент атаки большинство детей вместе с родителями находились в укрытии.

"У нас пострадало здание, окна. Ни персонал, ни наше оборудование, слава Богу, ни наши пациенты не пострадали", — отметила медицинский директор.

Наслідки обстрілу лікарні в Запоріжжі в ніч проти 5 серпня 2026 року
Повреждения в детской больнице в Запорожье после обстрела в ночь на 5 августа 2026 года. Фото: Ксения Клещенко/Новини.LIVE
Наслідки обстрілу лікарні в Запоріжжі в ніч проти 5 серпня 2026 року
Повреждения на территории детской больницы в Запорожье после обстрела в ночь на 5 августа 2026 года. Фото: Ксения Клещенко/Новини.LIVE

Также Наталья Богуславская добавила, что в настоящее время в медучреждении находятся четверо детей с минно-взрывными травмами. Один ребенок остается в реанимации. Она находится в крайне тяжелом состоянии. Остальные маленькие пациенты проходят лечение в профильных отделениях.

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Повреждения в детской больнице в Запорожье после обстрела в ночь на 5 августа 2026 года. Фото: Ксения Клещенко/Новини.LIVE
Пошкодження в дитячій лікарні в Запоріжжі після обстрілу в ніч проти 5 серпня 2026 року. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE
Повреждения в детской больнице в Запорожье после обстрела в ночь на 5 августа 2026 года. Фото: Ксения Клещенко/Новини.LIVE

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова сообщал, что в ночь на 6 августа Сумы подверглись атаке КАБов. Повреждения получила гражданская инфраструктура. Есть пострадавшие.

Также Новини.LIVE со ссылкой на издательство BookChef писал, что ночью 5 августа российский удар пришелся на резервный склад издательства BookChef, расположенный на базе логистического партнера Denka Logistics. Вспыхнул пожар. Сгорели более ста тысяч книг.

Запорожье обстрелы больница
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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