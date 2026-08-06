Ночью 5 августа РФ атаковала детскую больницу в Запорожье

Детская больница в Запорожье после российского обстрела в ночь на 5 августа 2026 года. Фото: Ксения Клещенко/Новини.LIVE

В среду, 5 августа, армия РФ нанесла удар по детской больнице в Запорожье. Повреждения получили офтальмологическое, хирургическое и травматологическое отделения. Жертв и раненых не было.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Ксении Клещенко сообщила медицинский директор Наталья Богуславская.

Что известно об обстреле детской больницы в Запорожье

Указатель маршрута к укрытию в детской больнице в Запорожье. Фото: Ксения Клещенко/Новини.LIVE

В момент атаки большинство детей вместе с родителями находились в укрытии.

"У нас пострадало здание, окна. Ни персонал, ни наше оборудование, слава Богу, ни наши пациенты не пострадали", — отметила медицинский директор.

Повреждения в детской больнице в Запорожье после обстрела в ночь на 5 августа 2026 года. Фото: Ксения Клещенко/Новини.LIVE

Повреждения на территории детской больницы в Запорожье после обстрела в ночь на 5 августа 2026 года. Фото: Ксения Клещенко/Новини.LIVE

Также Наталья Богуславская добавила, что в настоящее время в медучреждении находятся четверо детей с минно-взрывными травмами. Один ребенок остается в реанимации. Она находится в крайне тяжелом состоянии. Остальные маленькие пациенты проходят лечение в профильных отделениях.

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Повреждения в детской больнице в Запорожье после обстрела в ночь на 5 августа 2026 года. Фото: Ксения Клещенко/Новини.LIVE

Повреждения в детской больнице в Запорожье после обстрела в ночь на 5 августа 2026 года. Фото: Ксения Клещенко/Новини.LIVE

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова сообщал, что в ночь на 6 августа Сумы подверглись атаке КАБов. Повреждения получила гражданская инфраструктура. Есть пострадавшие.

Также Новини.LIVE со ссылкой на издательство BookChef писал, что ночью 5 августа российский удар пришелся на резервный склад издательства BookChef, расположенный на базе логистического партнера Denka Logistics. Вспыхнул пожар. Сгорели более ста тысяч книг.