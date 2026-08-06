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Головна Новини дня РФ знищила 100 тисяч книг видавництва BookChef

РФ знищила 100 тисяч книг видавництва BookChef

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 02:20
Росіяни вночі 5 серпня 2026 року обстріляли резервний склад видавництва BookChef
Люди дивляться на пожежу після обстрілу Київщини 5 серпня 2026 року. Фото ілюстративне: REUTERS/Анатолій Степанов

У ніч проти середи, 5 серпня, зазнав російського удару резервний склад видавництва BookChef на базі логістичного партнера Denka Logistics. Він запрацював нещодавно: після того як росіяни знищили основне складське приміщення. Вогонь знищив понад 100 тисяч книг.

Про це повідомили на Facebook-сторінці видавництва, передає Новини.LIVE.

Наслідки удару по видавництву BookChef

Терміни виконання передзамовлень переглянуть.

"Дати отримання книг залежатимуть від запуску нових складських потужностей і повторного друку окремих видань... На сайті з'являться нові дати виходу нових накладів і додруків, щоб кожен міг перевірити статус свого замовлення", — йдеться в повідомленні.

У BookChef закликали українців підтримати їх: обирати в інтернет-магазині книги, які ще є в наявності, купувати книги BookChef у партнерів видавництва онлайн і у книгарнях по всій Україні, поширювати інформацію про черговий удар РФ проти українських культури та бізнесу, зробити благодійний внесок на подальше відновлення.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Херсонської ОВА Олександра Проскудіна повідомляв, що вранці 5 серпня росіяни обстріляли вантажівку в Центральному районі Херсона. Фура, яка доставляла продукти до супермаркету, ущент згоріла. Водій вижив.

Також Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського писав про посилення російських атак. Упродовж минулого тижня ворог випустив майже 1 900 безпілотників понад 140 ракет і тисячі авіабомб. Зазнали пошкоджень більш ніж півтори тисячі об’єктів, серед яких сотні житлових будинків.

книги обстріли видавництво
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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