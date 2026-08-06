Ночью 5 августа 2026 года россияне обстреляли резервный склад издательства BookChef

Люди наблюдают за пожаром после обстрела Киевской области 5 августа 2026 года. Фото иллюстративное: REUTERS/Анатолий Степанов

В ночь на среду, 5 августа, резервный склад издательства BookChef, расположенный на базе логистического партнера Denka Logistics, подвергся российскому удару. Этот объект начал работу совсем недавно: после того, как россияне уничтожили основное складское помещение. Огонь уничтожил более 100 тысяч книг.

Об этом сообщили на Facebook-странице издательства, передает Новини.LIVE.

Последствия удара по издательству BookChef

Сроки выполнения предзаказов пересмотрят.

"Даты получения книг будут зависеть от запуска новых складских мощностей и повторной печати отдельных изданий... На сайте появятся новые даты выхода новых тиражей и допечаток, чтобы каждый мог проверить статус своего заказа", — говорится в сообщении.

В BookChef призвали украинцев поддержать их: выбирать в интернет-магазине книги, которые еще есть в наличии, покупать книги BookChef у партнеров издательства онлайн и в книжных магазинах по всей Украине, распространять информацию об очередном ударе РФ по украинской культуре и бизнесу, сделать благотворительный взнос на дальнейшее восстановление.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Проскудина сообщали, что утром 5 августа россияне обстреляли грузовик в Центральном районе Херсона. Грузовик, доставлявший продукты в супермаркет, сгорел дотла. Водитель выжил.

Также Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского писал об усилении российских атак. В течение прошлой недели враг запустил почти 1 900 беспилотников, более 140 ракет и тысячи авиабомб. Получили повреждения более полутора тысяч объектов, среди которых сотни жилых домов.