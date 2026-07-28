Атака на Запоріжжя: у житловому будинку спалахнула пожежа після удару РФ

Пожежа на сьомому поверхі будинку в місті Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки у житловому районі міста загорівся балкон на сьомому поверсі багатоквартирного будинку.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

У Запоріжжі ліквідовують наслідки ворожого удару

Російська армія атакувала Запоріжжя, завдавши удару по житловій забудові міста. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у багатоповерховому будинку — загорівся балкон на сьомому поверсі.

На місці події працюють рятувальники, які ліквідовують займання та обстежують територію після атаки. Наразі уточнюється інформація щодо можливих руйнувань і постраждалих.

Місцева влада та екстрені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків російського удару по Запоріжжю.

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Повідомлення Івана Федорова. Скріншот: Telegram

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Новини.LIVE інформували, що вчора, 27 липня, російські війська атакували Дніпро та населені пункти Дніпропетровської області за допомогою безпілотників, артилерії та авіаційних бомб. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено житлові будинки, об’єкти бізнесу, магазини та транспортні засоби, також є поранені.