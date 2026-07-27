Атака на Дніпро: РФ пошкодила будинки, є постраждалі

Ліквідація наслідків атаки РФ по Дніпру. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська вночі атакували Дніпро та райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, підприємства, магазини та автомобілі, є постраждалі.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає Новини.LIVE.

Внаслідок атак РФ на Дніпропетровщині постраждали люди

У Дніпрі через ворожу атаку сталося займання на території приватного домоволодіння. Вибухова хвиля пошкодила вікна у кількох багатоповерхівках, а також понівечила автомобілі та магазин. Крім цього, пошкоджень зазнало одне з підприємств міста.

За даними Повітряних сил, цієї ночі сили протиповітряної оборони знищили 15 російських безпілотників у різних районах області.

Загалом ворог понад 20 разів атакував чотири райони Дніпропетровщини. Російські війська застосовували ударні дрони, артилерію та авіаційні боєприпаси.

Читайте також:

Руйнування внаслідок атаки РФ по Дніпру. Фото: Дніпропетровська ОВА

Вибиті вікна у Дніпрі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Пошкоджений автомобіль. Фото: Дніпропетровська ОВА

На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь і Марганецька громада. Там пошкоджено дитячий садок, об’єкти інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, а також хлібний кіоск. Поранення отримали двоє людей, серед них 6-річний хлопчик. Ще одна 59-річна жінка проходитиме лікування амбулаторно.

У Синельниківському районі росіяни вдарили по райцентру, Васильківській та Дубовиківській громадах. Внаслідок атак пошкоджено гімназію, підприємство та приватний будинок.

У Павлограді після ворожого удару виникла пожежа. Інформація про наслідки атаки та можливих постраждалих уточнюється.

Заява Олександра Ганжі. Скріншот: Telegram

Новини.LIVE також інформували, що росіяни здійснили авіаудар по Сумах увечері 26 липня. Після атаки в місті зафіксували пошкодження житлового фонду та перебої з водою і світлом, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Новини.LIVE писали, що у ніч проти понеділка, 27 липня, армія РФ завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу місто зазнало руйнувань, пошкоджені будинки, є інформація про загиблого.