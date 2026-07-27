Нападение на Днепр: РФ повредила дома, есть пострадавшие

Ликвидация последствий удара РФ по Днепру. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска ночью атаковали Днепр и районы Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб. В результате обстрелов повреждены жилые дома, предприятия, магазины и автомобили, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает Новини.LIVE.

В результате атак РФ на Днепропетровщине пострадали люди

В Днепре из-за вражеской атаки произошло возгорание на территории частного домовладения. Взрывная волна повредила окна в нескольких многоэтажках, а также повредила автомобили и магазин. Кроме того, повреждения получило одно из предприятий города.

По данным Воздушных сил, этой ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 15 российских беспилотников в разных районах области.

Всего враг более 20 раз атаковал четыре района Днепропетровской области. Российские войска применяли ударные дроны, артиллерию и авиационные боеприпасы.

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Выбитые окна в Днепре. Фото: Днепропетровская ОВА

Поврежденный автомобиль. Фото: Днепропетровская ОВА

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь и Марганецкая община. Там повреждены детский сад, объекты инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, а также хлебный киоск. Ранения получили два человека, среди них 6-летний мальчик. Еще одна 59-летняя женщина будет проходить лечение амбулаторно.

В Синельниковском районе россияне нанесли удары по райцентру, Васильковской и Дубовиковской общинам. В результате атак повреждены гимназия, предприятие и частный дом.

В Павлограде после вражеского удара возник пожар. Информация о последствиях атаки и возможных пострадавших уточняется.

Заявление Александра Ганжи. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE также сообщали, что россияне нанесли авиаудар по Сумам вечером 26 июля. После атаки в городе зафиксировали повреждения жилого фонда и перебои с водой и светом, информация о пострадавших уточняется.

Новини.LIVE писали, что в ночь на понедельник, 27 июля, армия РФ нанесла удар по Запорожью. В результате обстрела город подвергся разрушениям, повреждены дома, есть информация о погибшем.