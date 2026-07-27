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Головна Новини дня У Запоріжжі через удар РФ зруйновано будинок, є жертва і постраждалі.

У Запоріжжі через удар РФ зруйновано будинок, є жертва і постраждалі.

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 06:28
Обстріл Запоріжжя 27 липня - зруйновано будинок, загинув чоловік
Наслідки удару РФ по Запоріжжю. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Росіяни у понеділок під ранок, 27 липня, атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано та пошкоджено будинки, і відомо про загиблого.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Запорізької обласної військової адміністрації.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 27 липня зранку

У своєму Telegram-каналі глава ОВА Іван Федоров писав, що після 03:30 була загроза застосування дронів, КАБів та балістики. Вже о п'ятій ранку він поінформував, що є руйнування.

Згодом як з'ясувалося, ворог зруйнував КАБом приватний будинок та вбила 67-річного чоловіка. Пізніше з-під завалів цього ж будинку рятувальники дістали 22-річного хлопця і на щастя, його життю нічного не загрожує.

Окрім того, окупанти пошкодили дроном квартиру у багатоповерхівці. Внаслідок цього поранень дістали 53-річна жінка та 52-річний чоловік.

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Запоріжжя під ударом 27 липня - що відомо
Пост Федорова. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, 26 серпня росіяни теж атакували Запоріжжя КАБами. Внаслідок обстрілу були пошкоджені будинки, заклад освіти, складська приміщення та загинула людина.

Також ми писали, що ворог вдарив по житловому кварталу Запоріжжя і 25 липня. Тоді постраждали 9 людей і одна особа загинула.

Запоріжжя обстріли руйнування
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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