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Головна Новини дня РФ завдала авіаударів по Запоріжжю: загинула людина, є поранені

РФ завдала авіаударів по Запоріжжю: загинула людина, є поранені

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Дата публікації: 26 липня 2026 15:53
Удар по Запоріжжю 26 липня — є руйнування та жертви
Наслідки обстрілів Запоріжжя. Фото: ДСНС

Російські окупанти 26 липня здійснили авіаудари по обласному центру Запоріжжя. Попередньо, загинула одна людина, ще шестеро — зазнали травм. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС та очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Обстріли Запоріжжя 26 липня

Рятувальники розповіли, що авіаудари росіян пошкодили багатоповерхові житлові будинки, заклад освіти, офісні та складські приміщення, гаражі та сусідні будівлі.

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Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС
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Пошкоджений автомобіль після атаки. Фото: ДСНС
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Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: ДСНС
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Рятувальники ліквідують наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС

Внаслідок влучання горіли обладнання автозаправної станції та легковий автомобіль. Рятувальники ліквідували загоряння. Кількість травмованих уточнюється. На місцях працювали всі екстрені служби.

Водночас Іван Федоров додав, що загинув один чоловік, а пораненим медики надають усю необхідну допомогу. 

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Як писали Новини.LIVE, РФ атакувала дронами одного з виробників молока Сумщини. У Дубов’язівській громаді загинули корови та є поранені тварини.

Загалом, за останній тиждень окупанти випустили по Україні понад 1630 авіабомб. Також ворог бив ракетами різних типів та ударними дронами.

Запоріжжя обстріли жертви
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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