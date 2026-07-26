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Главная Новости дня РФ нанесла авиаудары по Запорожью: погиб человек, есть раненые

РФ нанесла авиаудары по Запорожью: погиб человек, есть раненые

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 15:53
Удар по Запорожью 26 июля — есть разрушения и жертвы
Последствия обстрелов Запорожья. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты 26 июля нанесли авиаудары по областному центру Запорожья. По предварительным данным, один человек погиб, ещё шестеро получили травмы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС и главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Обстрелы Запорожья 26 июля

Спасатели рассказали, что авиаудары россиян повредили многоэтажные жилые дома, учебное заведение, офисные и складские помещения, гаражи и соседние здания.

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Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС
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Поврежденный автомобиль после атаки. Фото: ГСЧС
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Последствия обстрела Запорожья. Фото: ГСЧС
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Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС

В результате попадания загорелись оборудование автозаправочной станции и легковой автомобиль. Спасатели ликвидировали возгорание. Число пострадавших уточняется. На местах работали все экстренные службы.

В то же время Иван Федоров добавил, что погиб один человек, а раненым медики оказывают всю необходимую помощь.

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В целом за последнюю неделю оккупанты сбросили на Украину более 1630 авиабомб. Также враг наносил удары ракетами различных типов и ударными дронами.

Запорожье обстрелы жертвы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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