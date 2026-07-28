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Главная Новости дня Россия атаковала Запорожье: в жилом доме вспыхнул пожар

Россия атаковала Запорожье: в жилом доме вспыхнул пожар

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 08:16
Атака на Запорожье: в жилом доме вспыхнул пожар после удара со стороны РФ
Пожар на седьмом этаже дома в городе Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки в жилом районе города загорелся балкон на седьмом этаже многоквартирного дома.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

В Запорожье ликвидируют последствия вражеского удара

Российская армия атаковала Запорожье, нанеся удар по жилой застройке города. В результате обстрела возник пожар в многоэтажном доме — загорелся балкон на седьмом этаже.

На месте происшествия работают спасатели, которые тушат возгорание и обследуют территорию после атаки. В настоящее время уточняется информация о возможных разрушениях и пострадавших.

Местные власти и экстренные службы продолжают работать над ликвидацией последствий российского удара по Запорожью.

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Сообщение Ивана Федорова. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на вторник, 28 июля, российские войска нанесли удары по территории Сумской области. Под обстрел попали Сумы и поселок Недригайлов, в результате атаки есть как минимум четверо пострадавших.

Новини.LIVE информували, что вчера, 27 июля, российские войска атаковали Днепр и населенные пункты Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и авиационных бомб. В результате вражеских ударов повреждены жилые дома, объекты бизнеса, магазины и транспортные средства, также есть раненые.

Запорожье атака Запорожская ОВА
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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