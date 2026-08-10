Росія скинула КАБ на Запоріжжя: пошкоджені будинки та автомобілі

Наслідки обстрілу Запоріжжя 10 серпня. Фото: Запорізька ОВА

Російська армія вранці 10 серпня атакувала Запоріжжя. Керовані авіабомби влучили у житлові будинки. Станом на зараз відомо, що постраждало щонайменше троє містян.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Удари по Запоріжжю

За словами Івана Федорова, ворог поцілив у житлові будинки, виникли загоряння транспортних засобів.

Понівечене авто у Запоріжжі внаслідок обстрілу 10 серпня. Фото: Запорізька ОДА

Наразі загроза застосування керованих авіаційних бомб по Запорізької області зберігається.

Мешканці запоріжжя на місці обстрілу. Фото: Запорізька ОДА

Федоров закликав усіх, хто потребує допомоги, звернутися до міського кол-центру чи гарячої лінії Запорізької ОДА.

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На місці прильотів продовжується рятувальна операція.

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