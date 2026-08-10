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Головна Новини дня Росія скинула КАБ на Запоріжжя: пошкоджені будинки, є поранені

Росія скинула КАБ на Запоріжжя: пошкоджені будинки, є поранені

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Дата публікації: 10 серпня 2026 12:03
Росія скинула КАБ на Запоріжжя: пошкоджені будинки та автомобілі
Наслідки обстрілу Запоріжжя 10 серпня. Фото: Запорізька ОВА

Російська армія вранці 10 серпня атакувала Запоріжжя. Керовані авіабомби влучили у житлові будинки. Станом на зараз відомо, що постраждало щонайменше троє містян.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Удари по Запоріжжю

За словами Івана Федорова, ворог поцілив у житлові будинки, виникли загоряння транспортних засобів.

Росія скинула КАБ на Запоріжжя: пошкоджені будинки, є поранені - фото 1
Понівечене авто у Запоріжжі внаслідок обстрілу 10 серпня. Фото: Запорізька ОДА

Наразі загроза застосування керованих авіаційних бомб по Запорізької області зберігається.

Росія скинула КАБ на Запоріжжя: пошкоджені будинки, є поранені - фото 2
Мешканці запоріжжя на місці обстрілу. Фото: Запорізька ОДА

Федоров закликав усіх, хто потребує допомоги, звернутися до міського кол-центру чи гарячої лінії Запорізької ОДА.  

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Пошкоджений будинок внаслідок обстрілу 10 серпня. Фото: Запорізька ОДА

На місці прильотів продовжується рятувальна операція.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російський безпілотник завдав удару по пасажирському поїзду Суми-Київ. Локомотив загорівся. Пасажирів евакуювали, ніхто не загинув.

Також ми писали, що Росія завдала масовані удари по Харкову, Одесі та Павлограду. Володимир Зеленський звернувся до міжнародни партнерів із закликом захистити українське небо. 

Запоріжжя обстріли КАБ
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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