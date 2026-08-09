Росія за тиждень випустила по Україні 61 ракету, 1560 дронів та 1540 авіабомб

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Унаслідок нічних масованих обстрілів Одеси, Харкова, Павлограда та інших регіонів зафіксовано численні руйнування житлових будинків, об'єктів енергетики та портової інфраструктури. Лише за один тиждень ворог випустив по українських містах 61 ракету, 1560 дронів та 1540 авіабомб.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Руйнування багатоповерхівок та порту

Найбільш серйозні пошкодження житлового сектору зафіксовані в Харкові, де ворог влучив безпосередньо у багатоповерховий будинок.

"У Харкові прямим влучанням дрона зруйновано чотири поверхи звичайної житлової багатоповерхівки. Десятки людей поранено, є двоє загиблих", — розповів Володимир Зеленський.

В Одесі під удар потрапили об'єкти продовольчої логістики та портова зона.

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"В Одесі та області тривають ремонтні роботи, щоб повернути людям електропостачання після жорстокого удару по енергетиці. Цієї ночі також було пошкоджено житлові будинки, порт. Зокрема, так росіяни систематично воюють проти продовольчої безпеки світу. Станом на зараз відомо про вісьмох постраждалих", — зазначив президент.

Удар по Павлограду

Крім того, жорстокої атаки зазнав Павлоград, де під вогнем опинилася зона поблизу великого торговельного центру та енергетична інфраструктура. Поранення отримали дев'ятеро осіб, серед яких четверо дітей.

Масштаби тижневого терору вражають, тому президент знов наголосив на нагальній потребі у додаткових системах ППО та нових санкційних пакетах проти російського оборонного комплексу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Путін намагається штовхнути Білорусь до повноцінної відкритої війни з Україною. Зараз два великі білоруські заводи вже зараз активно працюють на забезпечення військових потреб Москви та Санкт-Петербурга, постачаючи окупантам приховану економічну та логістичну допомогу.

Крім того, ми писали, що Володимир Зеленський не впевнений, що цієї осені українська армія зможе завдавати масовані удари балістичними ракетами по РФ. Для виробництва великої кількості балістики потрібно багато компонентів, які створюються лише за кордоном, тому не все залежить від України.