Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Удар по Харкову, Одесі та Павлограду: Зеленський заявив про загиблих та пошкодження порту

Удар по Харкову, Одесі та Павлограду: Зеленський заявив про загиблих та пошкодження порту

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2026 11:35
Росія за тиждень випустила по Україні 61 ракету, 1560 дронів та 1540 авіабомб
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Унаслідок нічних масованих обстрілів Одеси, Харкова, Павлограда та інших регіонів зафіксовано численні руйнування житлових будинків, об'єктів енергетики та портової інфраструктури. Лише за один тиждень ворог випустив по українських містах 61 ракету, 1560 дронів та 1540 авіабомб.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Руйнування багатоповерхівок та порту

Найбільш серйозні пошкодження житлового сектору зафіксовані в Харкові, де ворог влучив безпосередньо у багатоповерховий будинок.

"У Харкові прямим влучанням дрона зруйновано чотири поверхи звичайної житлової багатоповерхівки. Десятки людей поранено, є двоє загиблих", — розповів Володимир Зеленський.

В Одесі під удар потрапили об'єкти продовольчої логістики та портова зона

Читайте також:

"В Одесі та області тривають ремонтні роботи, щоб повернути людям електропостачання після жорстокого удару по енергетиці. Цієї ночі також було пошкоджено житлові будинки, порт. Зокрема, так росіяни систематично воюють проти продовольчої безпеки світу. Станом на зараз відомо про вісьмох постраждалих", — зазначив президент.

Удар по Павлограду

Крім того, жорстокої атаки зазнав Павлоград, де під вогнем опинилася зона поблизу великого торговельного центру та енергетична інфраструктура. Поранення отримали дев'ятеро осіб, серед яких четверо дітей.

Масштаби тижневого терору вражають, тому президент знов наголосив на нагальній потребі у додаткових системах ППО та нових санкційних пакетах проти російського оборонного комплексу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Путін намагається штовхнути Білорусь до повноцінної відкритої війни з Україною. Зараз два великі білоруські заводи вже зараз активно працюють на забезпечення військових потреб Москви та Санкт-Петербурга, постачаючи окупантам приховану економічну та логістичну допомогу.

Крім того, ми писали, що Володимир Зеленський не впевнений, що цієї осені українська армія зможе завдавати масовані удари балістичними ракетами по РФ. Для виробництва великої кількості балістики потрібно багато компонентів, які створюються лише за кордоном, тому не все залежить від України. 

Володимир Зеленський обстріли ракетний удар
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації