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Головна Новини дня Зеленський: Росія тисне на Лукашенка, щоб втягнути його у війну

Зеленський: Росія тисне на Лукашенка, щоб втягнути його у війну

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2026 10:56
Путін щороку штовхає Білорусь у війну проти України
Олександр Лукашенко та Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін продовжує здійснювати потужний тиск на Лукашенка, щоб змусити Білорусь розпочати відкриті бойові дії проти нашої держави. Але поки Мінськ наразі утримується від прямого відправлення своїх армійських підрозділів на фронт. Водночас Білорусь надає окупаційним військам серйозну матеріально-технічну підтримку, яку міжнародній спільноті необхідно терміново заблокувати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для ТСН.

Спроби Кремля втягнути Білорусь у велику війну

Президент зазначив, що РФ щороку шукає нові методи та інструменти для того, щоб змусити Олександра Лукашенка задіяти білоруські війська в Україні.

 

"Він їх штовхає в війну різними шляхами. Ви пам’ятаєте, є відповідна техніка на вишках, яка коригує дрони. Але, чесно треба сказати, що поки що він їх не штовхнув. Але штовхає кожен рік", — заявив Володимир Зеленський.

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З іншого боку, попри відсутність білоруських солдатів у зоні бойових дій, промисловий комплекс цієї країни вже повністю інтегрований у забезпечення військових потреб агресора. 

"Наприклад, два заводи, які є на території Білорусі, сьогодні допомагають Москві і Санкт-Петербургу. Допомагають його армії", — наголосив президент.

Тому саме повне перекриття подібних каналів логістичної допомоги та посилення санкційного контролю є обов'язковою умовою для примусу Росії до початку переговорного процесу.

Як писали Новини.LIVE раніше, КНДР також дедалі глибше занурюється у війну на боці країни-агресора. Керівництво Північної Кореї розглядає український фронт як масштабний полігон. Зараз КНДР перейшла від постачання боєприпасів до відправки багатотисячних армійських підрозділів для отримання реального досвіду сучасної війни.

Також ми повідомляли, що голова МЗС України Андрій Сибіга тежа не очікує безпосереднього втягування Білорусі у війну. Водночас він наголосив, що українська сторона уважно моніторить усі потенційні загрози з боку білоруського напрямку та враховує можливі сценарії розвитку безпекової ситуації.

Володимир Зеленський Олександр Лукашенко війна в Україні
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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