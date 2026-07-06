Лукашенко заявив про "винуватця" війни РФ проти України та заперечив участь Білорусі

Олександр Лукашенко. Фото: Reuters

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив нові заяви щодо війни Росії проти України. Він прокоментував роль своєї країни та назвав нібито "винуватця" продовження бойових дій.

Про це повідомляє білоруська преса, передає Новини.LIVE.

Лукашенко висловився про "винуватців" війни в Україні

За словами Лукашенка, Білорусь не має наміру брати участь у війні проти України та не планує відправляти своїх військових у зону бойових дій. Він заявив, що країна нібито виступає за мирне врегулювання та не зацікавлена у подальшій ескалації конфлікту.

Водночас самопроголошений президент Білорусі стверджує, що відповідальність за продовження війни лежить на так званій "міжнародній партії війни", не уточнюючи, кого саме має на увазі. За його словами, саме ці сили нібито зацікавлені у затягуванні бойових дій.

Попри подібні заяви, Білорусь залишається найближчим союзником Росії, яка веде повномасштабну війну проти України.

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Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибачень самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка вже недостатньо. Він наголосив, що Білорусь має підтвердити відмову від підтримки Росії у війні проти України реальними діями, а не лише заявами.

Новини.LIVE інформували, що лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що Білорусь і надалі нарощує військову інфраструктуру поблизу українського кордону, що створює ризики подальшої ескалації. За її словами, режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка діє в інтересах Кремля, а не білоруського народу, та залишається інструментом тиску Росії на Україну і країни Заходу.