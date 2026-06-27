Тихановська оцінила ризик втягування Білорусі у війну проти України

Світлана Тихановська. Фото: Facebook/Світлана Тихановська

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що Білорусь продовжує розбудовувати військову інфраструктуру поблизу кордону з Україною, що зберігає потенційні ризики нової ескалації. Вона наголосила, що режим Лукашенка орієнтується насамперед на інтереси Кремля, а не білоруського суспільства, і залишається інструментом тиску на Україну та Захід.

Про це вона повідомила в коментарі для журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Яка загроза з Білорусі існує

За її словами, існує постійна загроза використання білоруської території для можливих військових сценаріїв, однак такі дії не обов’язково реалізуються найближчим часом.

"Лукашенко служить інтересам Путіна перш за все, а не інтересам білоруського народу чи України. Він буде готовий у будь-який момент підставити знову нашу територію для вторгнення. Можливо, це не завтра чи післязавтра, але це постійний тиск на Україну та країни Заходу", — зазначила Тихановська.

Водночас вона підкреслила, що пряме втягування білоруської армії у війну проти України виглядає малоймовірним і може мати серйозні наслідки для самого режиму.

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"Це може бути політична смерть для Лукашенка. Бо одна справа — атакувати беззбройних білорусів у моменти протесту, інша справа — йти проти дуже добре підготовлених і озброєних українців. Люди, армія, солдати можуть повернути свою зброю проти Лукашенка", — заявила вона.

Тихановська додала, що білоруси не мають антиукраїнських настроїв і загалом зацікавлені у збереженні нормальних відносин між народами. Водночас вона вважає, що Мінськ залишається залежним від Москви та не має повноцінного військового суверенітету, а мілітаризація країни слугує інтересам Росії.

Як повідомляли Новини.LIVE, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна не очікує безпосереднього втягування Білорусі у війну. Водночас він наголосив, що українська сторона уважно моніторить усі потенційні загрози з боку білоруського напрямку та враховує можливі сценарії розвитку безпекової ситуації.

Також Новини.LIVE писали, що Білорусь проводить чергові військові навчання поблизу кордонів України та країн НАТО, що розглядається як елемент тиску та демонстрації сили. На цьому тлі Київ закликає міжнародних партнерів посилити політичний та санкційний тиск на режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, щоб знизити ризики подальшої ескалації в регіоні.