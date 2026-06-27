Тихановская оценила риск втягивания Беларуси в войну против Украины

Светлана Тихановская. Фото: Facebook/Светлана Тихановская

Лидерка белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Беларусь продолжает развивать военную инфраструктуру вблизи границы с Украиной, что создает потенциальные риски новой эскалации. Она подчеркнула, что режим Лукашенко ориентируется прежде всего на интересы Кремля, а не белорусского общества, и остается инструментом давления на Украину и Запад.

Об этом она сообщила в комментарии для журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Какая угроза исходит от Беларуси

По ее словам, существует постоянная угроза использования белорусской территории для возможных военных сценариев, однако такие действия не обязательно будут реализованы в ближайшее время.

"Лукашенко служит интересам Путина прежде всего, а не интересам белорусского народа или Украины. Он будет готов в любой момент снова предоставить нашу территорию для вторжения. Возможно, это не завтра и не послезавтра, но это постоянное давление на Украину и страны Запада", — отметила Тихановская.

В то же время она подчеркнула, что прямое втягивание белорусской армии в войну против Украины выглядит маловероятным и может иметь серьезные последствия для самого режима.

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"Это может стать политической смертью для Лукашенко. Ведь одно дело — атаковать безоружных белорусов во время протестов, другое дело — идти против очень хорошо подготовленных и вооруженных украинцев. Люди, армия, солдаты могут обратить свое оружие против Лукашенко", — заявила она.

Тихановская добавила, что у белорусов нет антиукраинских настроений и в целом они заинтересованы в сохранении нормальных отношений между народами. В то же время она считает, что Минск остается зависимым от Москвы и не обладает полноценным военным суверенитетом, а милитаризация страны служит интересам России.

Как сообщали Новини.LIVE, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина не ожидает непосредственного втягивания Беларуси в войну. При этом он подчеркнул, что украинская сторона внимательно отслеживает все потенциальные угрозы со стороны Беларуси и учитывает возможные сценарии развития ситуации в сфере безопасности.

Также Новини.LIVE писали, что Беларусь проводит очередные военные учения вблизи границ Украины и стран НАТО, что рассматривается как элемент давления и демонстрации силы. На этом фоне Киев призывает международных партнеров усилить политическое и санкционное давление на режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, чтобы снизить риски дальнейшей эскалации в регионе.