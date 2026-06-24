Военные учения в Беларуси — Сибига предупредил об угрозе

Андрей Сибига. Фото: t.me/Ukraine_MFA

Беларусь запугивает соседние государства под предлогом очередных военных учений у границ Украины и НАТО. На этом фоне Киев призывает международное сообщество усилить давление на режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

Военные учения в Беларуси

Сибига рассказал, что со 20 июня по 2 июля военный комиссариат Ошмянского района проводит массовое оповещение около 2000 призывников и уже разворачивает предварительные пункты сбора. По его словам, хотя официально эти действия квалифицируются как обычная проверка данных, на самом деле они служат тактикой запугивания соседних государств.

"Белорусское руководство не проявляет намерения к деэскалации. Вместо этого Минск усиливает свое военное присутствие вблизи границ Украины и стран НАТО. Эта стратегия отвечает интересам Кремля, использующего политический шантаж, что прямо противоречит публичным заявлениям белорусского руководства о мире", — сказал министр.

Он подчеркнул, что в настоящее время Украина продолжает непрерывно следить за любой активностью на территории Беларуси.

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Также дипломат обратился к международным партнерам с призывом оставаться бдительными и существенно усилить санкционное и политическое давление на режим Александра Лукашенко.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на WSJ, Россия оказывает давление на Беларусь, чтобы открыть "новый фронт" в Украине. Владимир Путин сталкивается с ослаблением внутренней поддержки после более чем 4 лет полномасштабной войны.

В то же время в ГПСУ сообщили, что Беларусь помогает России в атаках дронами на Украину. Российские ударные дроны часто прокладывают маршруты вдоль границы с Беларусью.