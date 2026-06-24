ГПСУ: российские дроны используют границу и воздушное пространство Беларуси

Андрей Демченко. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что российские ударные дроны часто прокладывают маршруты вдоль границы с Беларусью, а также используют ее воздушное пространство. В то же время обстрелов с территории Беларуси не фиксируется, а также не наблюдается формирования ударной группировки.

Об этом Андрей Демченко заявил на пресс-конференции в среду, 24 июня, сообщает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирик.

Участие Беларуси в войне

"Довольно часто эти ударные воздушные средства противника прокладывают для себя такой маршрут, чтобы они следовали вдоль границы с Беларусью. Хотя довольно часто эти средства впоследствии залетают на территорию Беларуси и используют воздушное пространство этой страны", — говорит Демченко.

Вероятно, Россия надеется, что таким образом украинские силы не смогут сбивать дроны, и они смогут в дальнейшем проникать как можно глубже на территорию Украины.

Пересечение границы часто фиксируется в пределах Киевской и Житомирской областей с последующим движением в западные области Украины.

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Угроза со стороны Беларуси

Представитель ГПСУ отметил, что Россия устанавливает на территории Беларуси ретрансляторы и другие средства связи, которые усиливают сигнал для воздушных средств России. Это позволяет им легче проникать вглубь территории Украины. Президент Владимир Зеленский выдвинул требование, чтобы Беларусь демонтировала эти средства.

"В целом на границе с Беларусью ситуация значительно отличается от границы с Россией, поскольку обстрелов на этом участке границы со стороны Беларуси мы не фиксируем, как, к счастью, и скопления какого-либо ударного группирования, которое было бы готово к дестабилизации ситуации в направлении нашего пограничного пункта или попыткам вторжения", — говорит Демченко.

В то же время, по данным разведывательных подразделений, давление со стороны РФ с требованием, чтобы Беларусь более активно присоединилась к войне против Украины, сохраняется.

Украинские силы следят за ситуацией в Беларуси и продолжают усиливать оборону. В частности, сооружают инженерные и фортификационные укрепления, а также наращивают минно-взрывные заграждения.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на WSJ, в этом году Россия активизировала давление на Беларусь, пытаясь использовать её территорию в качестве базы для потенциального расширения войны против Украины. Также Кремль может рассматривать возможность проведения нестандартных операций против стран НАТО.

А Зеленский сообщил, что на территории Беларуси размещено оборудование, которое используется в интересах России. По его словам, Минску предоставлено время для демонтажа этих систем.