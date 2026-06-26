Сибига: Украина не ожидает прямого участия Беларуси в войне, но контролирует все угрозы

Андрей Сибига. Фото: кадр из видео

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не ожидает непосредственного участия Беларуси в войне. В то же время страна внимательно отслеживает все возможные угрозы.

Об этом Андрей Сибига сообщил в комментарии СМИ, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирик в пятницу, 26 июня.

Участие Беларуси в войне

"Мы не ожидаем их участия в войне. Мы исходим из того, что они не позволят России втянуть себя в эту войну, что они избегут этого втягивания и провокаций, потому что Украина будет отвечать тем же. Я думаю, что режим Лукашенко это понимает и осознает", — говорит Сибига.

В частности, вчера Украина получила ноту от белорусской стороны через посольство о том, что они предлагают какой-то определенный режим в приграничной зоне, ссылаясь на недействительные документы. Пограничная служба Украины ответила, что не заинтересована в таких предложениях.

"Все наши соответствующие службы, разведывательные службы внимательно отслеживают развитие ситуации на территории Беларуси в контексте угроз для Украины. Это и изменения в законодательстве, и изменения в структуре воинских подразделений, округов, изменения в количественных параметрах военного присутствия вдоль украинской границы. Это и запланированные какие-то совместные мероприятия с россиянами. Это и использование белорусской инфраструктуры для атак на Украину. Президент Украины об этом официально предупредил", — заявил Сибига.

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Министр считает, что белорусская сторона четко осознает, что такие предупреждения не пустые слова.

Как писали Новини.LIVE, 25 июня украинский лидер Владимир Зеленский получил доклад от главы СВР Олега Луговского о ситуации на временно оккупированных территориях, а также в России и Беларуси. В частности, речь шла о процессах в Беларуси, которые, по данным разведки, происходят под заметным влиянием РФ.

Также глава государства сообщил, что на территории Беларуси в настоящее время не работают ретрансляторы, которые помогали России в нанесении ударов по Украине. В то же время пока неизвестно, полностью ли их демонтировали.