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Главная Новости дня Зеленский: ретрансляторы, которые помогали РФ в Беларуси, не работают

Зеленский: ретрансляторы, которые помогали РФ в Беларуси, не работают

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Дата публикации 24 июня 2026 19:15
Беларусь в войне против Украины — ретрансляторы больше не работают в стране
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Алина Смутко

На сегодняшний день на территории Беларуси не работают ретрансляторы, которые помогали России наносить удары по Украине. Однако пока неизвестно, были ли они полностью демонтированы.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами, передает Новини.LIVE.

Оборудование для РФ на территории Беларуси

Зеленский рассказал, что ретрансляторы в Беларуси, которые помогали российским дронам наносить удары по Украине, перестали работать с 22 июня.

"По имеющейся информации от главнокомандующего и разведки, 22 июня соответствующие ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси. Демонтировали ли их или нет, пока неизвестно", — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина работает над этим вопросом, а он лично следит за всем.

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Как писали Новини.LIVE, накануне Зеленский дал Лукашенко неделю на демонтаж оборудования для РФ. Оно способствовало атакам, в результате которых ежедневно страдают украинские мирные жители.

По словам президента, ретрансляторы расположены в Гомельской и Брестской областях Беларуси. Именно через подобную инфраструктуру наносились удары по Житомирской, Ровенской и Волынской областям.

Владимир Зеленский обстрелы Кировоградская область Беларусь
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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