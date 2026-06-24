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Головна Новини дня Зеленський: ретранслятори, які допомагали РФ в Білорусі, зараз не працюють

Зеленський: ретранслятори, які допомагали РФ в Білорусі, зараз не працюють

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 19:15
Білорусь у війні проти України — ретранслятори більше не працюють в країні
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Станом на сьогодні на території Білорусі не працюють ретранслятори, які допомагали Росії в ударах по Україні. Однак поки не відомо, чи демонтували їх повністю.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами, передає Новини.LIVE

Обладнання для РФ на території Білорусі

Зеленський розповів, що ретранслятори у Білорусі, які допомагали  російським дронам влучати по Україні, перестали працювати з 22 червня.  

"За наявною інформацією від главкома та розвідки, 22 червня відповідні рентраслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, поки невідомо", — сказав президент.

Глава держави наголосив, що Україна працює над цим питанням, а він особисто за всім слідкує. 

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Як писали Новини.LIVE, напередодні Зеленський дав Лукашенку тиждень на демонтаж обладнання для РФ. Воно сприяло атакам, унаслідок яких щодня страждають українські цивільні. 

За словами президента, ретранслятори розміщені в Гомельській і Брестській областях Білорусі. Саме через подібну інфраструктуру, здійснювалися удари по Житомирській, Рівненській та Волинській областях. 

Володимир Зеленський обстріли Кіровоградська область Білорусь
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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