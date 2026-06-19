Зеленський дав Лукашенку тиждень на демонтаж обладнання, яке допомагає РФ атакувати Україну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив про розміщення на території Білорусі обладнання, яке, за його словами, використовується для коригування російських ударів по Україні. Президент наголосив, що це безпосередньо впливає на безпеку цивільного населення. Він також встановив термін для його демонтажу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування з представниками ЗМІ після зустрічі із президентом Гондурасу.

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Зеленський про обладнання в Білорусі, яке допомагає РФ атакувати Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вздовж українсько-білоруського кордону на території Білорусі розміщене обладнання, яке, за його словами, використовується для коригування ударів Росії по українських містах і цивільній інфраструктурі.

Глава держави наголосив, що це обладнання сприяє атакам, унаслідок яких щодня страждають українські цивільні, зокрема діти. Він підкреслив, що Олександр Лукашенко має можливість самостійно прибрати цю техніку.

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У цьому контексті Володимир Зеленський звернувся з жорстким попередженням і встановив конкретний термін для реагування білоруської сторони:

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"Я думаю, що йому тижня буде достатньо це зробити. Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо не зробить це він, то зробимо ми".

Окремо президент зазначив, що Білорусь продовжує відігравати роль одного з ключових постачальників пального для російської армії. Водночас за його словами, ця підтримка може бути припинена за наявності політичного рішення Мінська.

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Також Володимир Зеленський прокоментував інцидент з автобусом із білоруськими дітьми у Брянській області, наголосивши, що Україна не причетна до цього удару, попри звинувачення з боку Росії.

Новини.LIVE інформували, що наприкінці травня 2026 року Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь нібито має "серйозну ціль" із точними координатами поблизу українського кордону. Таку заяву він зробив, коментуючи повідомлення про визначення Україною цілей на території Білорусі. Він також стверджує, що українська сторона не зацікавлена у відкритті нового фронту протяжністю близько тисячі кілометрів.

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Новини.LIVE також писали, що раніше Лукашенко говорив про готовність приїхати в Україну для переговорів із Президентом Володимиром Зеленським. В Офісі президента відреагували на цю заяву, однак її зміст не уточнюється в деталях. Також Лукашенко наголосив, що Білорусь не планує втручатися у війну проти України, якщо не зазнає агресії.