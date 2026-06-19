Зеленский дал Лукашенко неделю на демонтаж оборудования, которое помогает РФ наносить удары по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил о размещении на территории Беларуси оборудования, которое, по его словам, используется для корректировки российских ударов по Украине. Президент подчеркнул, что это напрямую влияет на безопасность гражданского населения. Он также установил срок для его демонтажа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения с представителями СМИ после встречи с президентом Гондураса.

Зеленский об оборудовании в Беларуси, которое помогает РФ атаковать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вдоль украинско-белорусской границы на территории Беларуси размещено оборудование, которое, по его словам, используется для корректировки ударов России по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

Глава государства отметил, что это оборудование способствует атакам, в результате которых ежедневно страдают украинские мирные жители, в частности дети. Он подчеркнул, что Александр Лукашенко имеет возможность самостоятельно убрать эту технику.

В этом контексте Владимир Зеленский выступил с жестким предупреждением и установил конкретный срок для реакции белорусской стороны:

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"Я думаю, что ему хватит недели, чтобы это сделать. Потому что сейчас каждый день из-за этого гибнут наши мирные жители, ранены дети. Если он этого не сделает, то сделаем мы".

Отдельно президент отметил, что Беларусь продолжает играть роль одного из ключевых поставщиков топлива для российской армии. В то же время, по его словам, эта поддержка может быть прекращена при наличии политического решения Минска.

Также Владимир Зеленский прокомментировал инцидент с автобусом с белорусскими детьми в Брянской области, подчеркнув, что Украина не причастна к этому удару, несмотря на обвинения со стороны России.

Новини.LIVE сообщали, что в конце мая 2026 года Александр Лукашенко заявил, что у Беларуси якобы есть "серьёзная цель" с точными координатами вблизи украинской границы. Такое заявление он сделал, комментируя сообщения об определении Украиной целей на территории Беларуси. Он также утверждает, что украинская сторона не заинтересована в открытии нового фронта протяженностью около тысячи километров.

Новини.LIVE также писали, что ранее Лукашенко говорил о готовности приехать в Украину для переговоров с Президентом Владимиром Зеленским. В Офисе президента отреагировали на это заявление, однако его содержание не уточняется в деталях. Также Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не планирует вмешиваться в войну против Украины, если не подвергнется агрессии.