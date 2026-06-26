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Головна Новини дня Сибіга: Україна не очікує безпосередньої участі Білорусі у війні

Сибіга: Україна не очікує безпосередньої участі Білорусі у війні

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 16:35
Сибіга: Україна не очікує прямої участі Білорусі у війні, але контролює всі загрози
Андрій Сибіга. Фото: кадр з відео

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна не очікує на безпосередню участь Білорусі у війні. Водночас країна уважно відстежує всі можливі загрози.

Про це Андрій Сибіга повідомив у коментарі ЗМІ, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик у пʼятницю, 26 червня.

Участь Білорусі у війні

"Ми не очікуємо їхньої участі в війні. Ми виходимо з того, що вони не дадуть себе втягнути Росією в цю війну, що вони уникнуть цього втягування і провокування, тому що Україна буде дзеркалити. Я думаю, що режим Лукашенка це розуміє і усвідомлює", — каже Сибіга.

Зокрема, вчора Україна отримала ноту від білоруської сторони через посольство про те, що вони пропонують якийсь певний режим в прикордонній зоні, посилаючись на недійсні документи. Прикордонна служба Україна дала відповідь про незацікавленість в таких пропозиціях. 

"Усі наші причетні служби, розвідувальні служби уважно відслідковують розвиток ситуації на території Білорусі в контексті загроз для України. Це і зміни в законодавстві, це і зміни в структурі військових підрозділів, округів, зміни в кількісних параметрах військової присутності вздовж українського кордону. Це і заплановані якісь спільні заходи з росіянами. Це і використання білоруської інфраструктури для атак на Україну. Президент України про це офіційно попередив", — заявив Сибіга.

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Міністр вважає, що білоруська сторона чітко усвідомлює, що такі попередження не порожні.

Як писали Новини.LIVE, 25 червня український лідер Володимир Зеленський отримав доповідь від очільника СЗР Олега Луговського щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях, а також у Росії та Білорусі. Зокрема, йшлося про процеси в Білорусі, які, за даними розвідки, відбуваються під помітним впливом РФ.

Також глава держави повідомляв, що на території Білорусі наразі не працюють ретранслятори, які допомагали Росії в ударах по Україні. Водночас наразі невідомо, чи повністю їх демонтували.

Андрій Сибіга Україна Білорусь
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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