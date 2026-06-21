Зеленський висунув вимогу Лукашенку через допомогу російським дронам

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що самих вибачень від самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка вже недостатньо. За його словами, Мінськ має не на словах, а на ділі продемонструвати відмову від допомоги Росії у війні проти України.

Про це у неділю, 21 червня, повідомили Новини.LIVE з посиланням на виступ президента Володимира Зеленського в ефірі національного телемарафону.

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Зеленський попередив Лукашенка через допомогу РФ

Глава держави наголосив, що українська сторона неодноразово через спецслужби та розвідку передавала білоруському керівництву вимогу припинити технічну підтримку російських атак. Зокрема йдеться про ретранслятори на території Білорусі, які допомагають російським та іранським дронам точніше завдавати ударів по Україні. За словами Зеленського, Київ давно вимагає демонтувати це обладнання та неодноразово надсилав відповідні сигнали Мінську.

"Його "вибачаюсь" хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня початку війни", — заявив президент.

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Зеленський підкреслив, що Україна очікує від Білорусі конкретних дій, а не заяв. Першим кроком, за його словами, має стати повне припинення технічної підтримки російських ретрансляторів та підтвердження їх демонтажу.

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"Крок номер один — ніякої технічної підтримки. Приберіть ретранслятори і покажіть нам, що це зроблено", — наголосив він.

Президент також зазначив, що після численних непублічних звернень Україна була змушена перейти до відкритого попередження. За його словами, якщо білоруська сторона не відреагує, Київ готовий самостійно усунути загрозу. Крім того, Україна закликає Білорусь припинити постачання пального для російської армії.

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Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Президент України Володимир Зеленський публічно звернувся до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка через сприяння Росії у війні проти України. За словами глави держави, на території Білорусі розміщені ретранслятори, які допомагають російським та іранським дронам точніше завдавати ударів по українських містах.

Раніше Новини.LIVE писали, що зафіксовано щонайменше чотири такі об'єкти в прикордонних районах Білорусі. Україна закликала Мінськ демонтувати їх.