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Извинения не работают : Зеленский вновь напомнил Беларуси о поддержке РФ

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 22:31
Зеленский выдвинул требование Лукашенко в связи с помощью российским дронам
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одних извинений со стороны самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко уже недостаточно. По его словам, Минск должен не на словах, а на деле продемонстрировать отказ от помощи России в войне против Украины.

Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщили Новини.LIVE со ссылкой на выступление президента Владимира Зеленского в эфире национального телемарафона.

Зеленский предупредил Лукашенко из-за помощи РФ

Глава Украины подчеркнул, что украинская сторона неоднократно через спецслужбы и разведку передавала белорусскому руководству требование прекратить техническую поддержку российских атак. В частности, речь идет о ретрансляторах на территории Беларуси, которые помогают российским и иранским дронам точнее наносить удары по Украине. По словам Зеленского, Киев давно требует демонтировать это оборудование и неоднократно направлял соответствующие сигналы Минску.

"Его "извиняюсь" пусть он оставит при себе. Оно не работает уже со второго дня начала войны", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает от Беларуси конкретных действий, а не заявлений. Первым шагом, по его словам, должно стать полное прекращение технической поддержки российских ретрансляторов и подтверждение их демонтажа.

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"Шаг номер один — никакой технической поддержки. Уберите ретрансляторы и покажите нам, что это сделано", — подчеркнул он.

Президент также отметил, что после многочисленных непубличных обращений Украина была вынуждена перейти к открытому предупреждению. По его словам, если белорусская сторона не отреагирует, Киев готов самостоятельно устранить угрозу. Кроме того, Украина призывает Беларусь прекратить поставки топлива для российской армии.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее президент Украины Владимир Зеленский публично обратился к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко в связи с содействием России в войне против Украины. По словам главы государства, на территории Беларуси размещены ретрансляторы, которые помогают российским и иранским дронам точнее наносить удары по украинским городам.

Ранее Новини.LIVE писали, что зафиксировано как минимум четыре таких объекта в приграничных районах Беларуси. Украина призвала Минск демонтировать их.

Владимир Зеленский Александр Лукашенко военная помощь
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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