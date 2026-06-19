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Главная Новости дня Украина будет реагировать: Зеленский предупредил Лукашенко

Украина будет реагировать: Зеленский предупредил Лукашенко

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 20:51
Зеленский предупредил Лукашенко о ответных мерах Украины
Срочная новость

Что касается Беларуси.

Когда началась полномасштабная война, нас атаковали ракеты, которые убивали детей и взрослых. И Александр Лукашенко это знает. Большое количество ракет летело из Беларуси. Тогда он звонил, извинялся и говорил, что не контролировал это. Я в это не верю, но он об этом уже говорил. Сейчас Россия будет продолжать подталкивать его к этой войне. Сейчас он понимает, что Украина будет отвечать.

Не нужно лишних слов. На его вышках установлены ретрансляторы. На его территории вдоль двух областей, граничащих с Украиной, находится техника, которая корректирует огонь по нашим людям. Пусть уберет эту технику. Я думаю, что ему хватит недели, чтобы это сделать. Потому что сейчас каждый день из-за этого гибнут наши мирные жители, ранены дети. Если он этого не сделает, сделаем мы.

Так же, как и его, например, нефтеперерабатывающая промышленность. Мы делаем всё, чтобы у «русских» не было возможности продавать нефть и поставлять дизель и нефть своей армии. Беларусь сегодня — один из главных поставщиков для российской армии. Можно ли это остановить? Я уверен, что это в его силах. И именно он это контролирует.

Что касается удара дрона по автобусу с белорусскими детьми, то все уже признали, и международные эксперты, и, мне кажется, также и «русские» признают, что это был удар не наш. «Руские» будут устраивать множество различных провокаций, чтобы втянуть народ Беларуси в эту войну. Это одна из них.

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Владимир Зеленский Александр Лукашенко Беларусь
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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