Зеленський попередив Лукашенка про відповідь України

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа. Фото: Зеленський/Telegram

Володимир Зеленський попередив самопроголошеного Президента Білорусі Олександра Лукашенка про відповідальність за дії, які допомагають Росії атакувати Україну. Глава держави заявив, що на території Білорусі розміщене обладнання для коригування ударів по українських містах. Він також наголосив, що Київ реагуватиме, якщо Мінськ не припинить таку підтримку РФ.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування зі ЗМІ разом із Президентом Гондурасу Насрі Асфурою у п'ятницю, 19 червня.

Зеленський закликав Лукашенка прибрати техніку, що коригує вогонь по Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Білорусь продовжує відігравати роль у російській агресії проти України. За його словами, саме з території Білорусі на початку повномасштабного вторгнення запускалися ракети, які вбивали українців, а нині Росія намагається й надалі втягнути Мінськ у війну.

Глава держави нагадав, що після початку великої війни самопроголошений Президент Білорусі Олександр Лукашенко контактував з українською стороною та запевняв, що не контролював запуски ракет зі своєї території. Водночас Зеленський висловив сумнів щодо таких пояснень та зазначив, що зараз Лукашенко усвідомлює можливість української відповіді.

Коментуючи ситуацію на кордоні, глава держави заявив, що на території Білорусі розміщене обладнання, яке використовується для коригування ударів по українських населених пунктах. Зеленський закликав Мінськ прибрати цю техніку та попередив про наслідки у разі бездіяльності.

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"Не треба зайвих слів. На його вишках є ретранслятори. На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по наших людях. Хай зніме цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо, щоб це зробити. Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він цього не зробить, зробимо ми", — наголосив лідер.

Окремо Зеленський порушив питання економічної підтримки Росії з боку Білорусі. За його словами, Мінськ залишається одним із ключових постачальників пального для російської армії, хоча має можливість припинити таку співпрацю.

Президент зауважив, що білоруська влада здатна вплинути на ці процеси та зупинити підтримку російського військового потенціалу.

"Так само як і його, наприклад, нафтопереробна промисловість. Ми робимо все, щоб у "рускіх" не було можливості продавати нафту й давати дизель і нафту своїй армії. Білорусь сьогодні — один із головних постачальників для російської армії. Можна це зупинити? Я впевнений, що це в його силах. І це саме він контролює", — зазначив Зеленський.

Також глава держави прокоментував інцидент із ударом по автобусу з білоруськими дітьми у Брянській області. Він заявив, що Україна не причетна до цієї атаки та назвав подію однією з можливих провокацій Росії, спрямованих на втягнення Білорусі у війну.

За словами Зеленського, відповідні висновки вже озвучували міжнародні експерти, а версія про непричетність України поступово знаходить підтвердження і в російському інформаційному просторі.

"Що стосується удару дрона по автобусу з білоруськими дітьми, то всі вже визнали, і міжнародні експерти, і, мені здається, також і "рускіє" визнають, що це був удар не наш. "Рускіє" будуть робити багато різних провокацій для того, щоб втягнути народ Білорусі в цю війну. Це одна з них", — пояснив український лідер.

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Новини.LIVE інформували, що Зеленський вже говорив про те, що на території Білорусі працює обладнання, яке допомагає Росії завдавати ударів по Україні. За його словами, Лукашенко має прибрати цю техніку протягом тижня. Глава держави попередив, що в іншому разі Україна діятиме самостійно.

Новини.LIVE також писали, що наприкінці травня 2026 Лукашенко виступив із заявою на адресу України та натякнув на наявність визначеної цілі поблизу білоруського кордону. Так він відреагував на повідомлення про нібито перелік об'єктів у Білорусі, які розглядає українська сторона.