Путин каждый год подталкивает Беларусь к войне против Украины

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: российские СМИ

Российский диктатор Владимир Путин продолжает оказывать мощное давление на Лукашенко, чтобы заставить Беларусь начать открытые боевые действия против нашего государства. Однако пока Минск воздерживается от прямой отправки своих армейских подразделений на фронт. В то же время Беларусь оказывает оккупационным войскам серьёзную материально-техническую поддержку, которую международному сообществу необходимо срочно заблокировать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для ТСН.

Попытки Кремля втянуть Беларусь в крупную войну

Президент отметил, что РФ каждый год ищет новые методы и инструменты для того, чтобы заставить Александра Лукашенко задействовать белорусские войска в Украине.

"Он подталкивает их к войне разными способами. Вы помните, на вышках установлена соответствующая техника, которая корректирует дроны. Но, честно говоря, пока он их не подтолкнул. Однако подталкивает каждый год", — заявил Владимир Зеленский.

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С другой стороны, несмотря на отсутствие белорусских солдат в зоне боевых действий, промышленный комплекс этой страны уже полностью интегрирован в обеспечение военных нужд агрессора.

"Например, два завода, расположенные на территории Беларуси, сегодня помогают Москве и Санкт-Петербургу. Помогают его армии", — подчеркнул президент.

Поэтому именно полное перекрытие подобных каналов логистической помощи и усиление санкционного контроля являются обязательным условием для принуждения России к началу переговорного процесса.

Как ранее писали Новини.LIVE, КНДР также все глубже погружается в войну на стороне страны-агрессора. Руководство Северной Кореи рассматривает украинский фронт как масштабный полигон. Сейчас КНДР перешла от поставок боеприпасов к отправке многотысячных армейских подразделений для получения реального опыта современной войны.

Также мы сообщали, что глава МИД Украины Андрей Сибига также не ожидает непосредственного вовлечения Беларуси в войну. В то же время он подчеркнул, что украинская сторона внимательно отслеживает все потенциальные угрозы со стороны Беларуси и учитывает возможные сценарии развития ситуации в сфере безопасности.