Зеленський прокоментував імовірність балістичних ударів по РФ найближчої осені

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський не впевнений, що цієї осені РФ зазнаватиме масованих ударів балістичними ракетами. Річ у тім, що в українських ракетах є іноземні комплектуючі. Щоб активно застосовувати балістику, має бути велика кількість елементів для її виготовлення.

Про це голова держави заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини" в суботу, 8 серпня, передає Новини.LIVE.

Імовірність балістичних атак по РФ

Президент Зеленський наголосив: деякі речі залежать не від України. В українських ракетах є іноземні комплектуючі — для виробництва великої кількості балістики потрібно багато компонентів, які створюються за кордоном.

"Вірю, що буде позитивне застосування і буде результат... Коли говоримо про масове застосування (балістичних ракет, — Ред.), ми повинні знати, що повинне бути постачання великої кількості таких елементів і від інших країн, тому це залежить від готовності до таких контрактів", — наголосив український лідер.

Також він додав, що за виробництво балістики в Україні насамперед відповідає компанія Fire Point.

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Антибалістичний проєкт

За словами президента Зеленського, наразі триває робота над ще одним антибалістичним проєктом. За реалізацію ініціативи відповідають компанії Raytheon, Lockheed Martin та Fire Point. Голова держави вважає, що на втілення цієї ідеї потрібно менше часу, ніж на виробництво ракет для Patroit.



"Я не можу просто сказати, що це буде за місяць, два чи три. Я так не хочу казати. Давайте ми зробимо це. Дай Бог... Наші інженери, конструктори — я дуже в них вірю, у нас дуже талановиті хлопці. Вважаю, що Fire Point і одна державна компанія, не говорю назву, що вони змогли народити зараз балістичну ракету", — зазначив Володимир Зеленський.

Хто та чому виступає проти української балістики

Володимир Зеленський заявив, що у світі не дуже багато людей і компаній хотіли б, щоб Україна мала власну балістику. РФ — не єдина країна, яка виступає проти такої перспективу. Причина криється в конкуренції.

"Розумієте, що таке балістика в Україні? Розумієте, що таке своя балістична ракета або своя антибалістична? На Європейському континенті поки що ППО, яка збиває балістику, не існує своєї... І з'являється Україна. І безумовно є те, що є. Це життя", — пояснив голова держави.

За якої умови Україна може перемогти

На думку президента Зеленського, Україна може гідно пройти всі виклики та перемогти, але таке станеться, якщо в державі пануватимуть розуміння одне одного, повага та єдність.

"У всіх є виклики, у всіх є своя робота. Але якщо ми стоятимемо сильною державою, яку всі так бачать в світі, він (Путін, — Ред.) нічого не зробить з Україною, не зможе зламати нас. Він дуже розраховує, безумовно, на це. З початку війни він не зламав нас, хоче це зробити в якийсь момент", — зазначив український лідер.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського ТСН повідомляв, що Росія створила навколо Москви три рівні ППО. Для цього до столиці РФ стягнули системи з різних регіонів. Голова держави зазначив, що після війни Україна отримає серйозні гарантії безпеки від США.

Також Новини.LIVE писав, що Володимир Зеленський не вірить, що РФ переможе у війні. В інтерв'ю ТСН голова держави заявив, що Кремль може лише тиснути на Україну. Йдеться про завдання ракетних ударів, залякування і кібератаки.