Перемоги у Путіна в Україні не буде: Зеленський про плани РФ

Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не зможе досягти перемоги у війні проти України. За його словами, Кремль продовжить тиснути на Україну за допомогою ракетних ударів, кібератак та залякування.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю "ТСН", передає Новини.LIVE.

Зеленський розповів про плани Путіна

За словами президента, російський лідер Володимир Путін досі прагне захопити Донбас, однак Україна не збирається добровільно залишати свої території.

"Йому потрібно захопити Донбас. Ми відходити самі по собі не збираємося. Ніхто не буде залишати свою державу, своїх людей і просто виходити. Тому що ніхто не гарантує, що ця людина не піде далі", — заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що Росія може продовжувати застосовувати різні методи тиску, оскільки не здатна досягти бажаного результату на полі бою.

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За словами Зеленського, у РФ також розглядають можливість проведення масштабної мобілізації без офіційного оголошення. Йдеться, зокрема, про залучення людей через так звані "тіньові контракти" та інші механізми.

Путін може назвати домовленості з США своєю перемогою

Зеленський припустив, що російський президент намагатиметься представити домовленості, які обговорювалися з американською стороною в Анкориджі, як власне досягнення.

Водночас глава держави наголосив на необхідності припинення вогню. На його думку, наразі обидві сторони об’єктивно потребують такого кроку, адже ніхто не може точно знати, яким буде завершення війни.

"Наразі обидві сторони конфлікту об’єктивно потребують припинення вогню, оскільки ніхто не знає, як саме закінчиться ця війна", — сказав Зеленський.

Зеленський закликав українців зберігати єдність

Президент також наголосив, що Україна зможе пройти через подальші виклики, якщо суспільство зберігатиме внутрішню єдність.

За його словами, українцям необхідно зосередитися на фундаментальних речах — взаємоповазі, взаєморозумінні та спільній роботі заради держави.

"Якщо ми так будемо стояти, знаєте, сильною державою, яку всі так бачать у світі, то він нічого не зробить з Україною, абсолютно нічого, не зможе зламати нас", — зазначив президент.

Він додав, що Росія від початку повномасштабної війни не змогла зламати Україну, однак Путін, на його думку, і надалі розраховує домогтися цього.

"Не з початку війни не зламав нас, хоче це зробити в якийсь момент", — сказав Зеленський.

Новини.LIVE писали, що Україні необхідне додаткове фінансування для нарощування виробництва озброєння власним оборонно-промисловим комплексом. Президент Володимир Зеленський зазначив, що українські засоби захисту та ураження коштують дешевше, ніж аналогічна продукція інших країн.

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна домовилася зі США про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Водночас глава держави зазначив, що нинішніх обсягів недостатньо, а у 2026 році поставки стали меншими, ніж роком раніше.